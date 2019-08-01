媽媽表示，女兒就是因為細菌感染高燒不退，如今病床爬滿蟑螂，她擔心女兒病情因此加重 (圖／翻攝自看看新聞)

醫院環境如此真的太可怕。一名劉姓媽媽帶著高燒不退的女兒前往醫院就診，當晚女兒就躺在病床休息吊點滴，突然間女兒嚎啕大哭說有蟲咬她，媽媽趕緊將被單掀開，竟看到密密麻麻的黑色小蟲到處亂竄。

綜合陸媒報導，住在廣東的劉姓婦人在本月28日，因為孩子高燒不退，便帶她去番禺區何賢紀念醫院看診，醫生安排孩子住院吊點滴，媽媽為了讓孩子好好休息，便關上了大燈，豈料女兒突然間嚎啕大哭，表示自己被蟲子咬，媽媽趕緊開燈並且掀開被單一看，床上佈滿密密麻麻的黑色小蟲到處亂竄，原本以為是螞蟻，但仔細一看後，竟然全都是小蟑螂，媽媽雖然踩死了其中幾隻，但覺得不對勁的她，又把床單掀了開來，又爆出10幾隻小蟑螂到處亂爬，嚇得她趕緊用手機錄影，並且向院方反應。

但護理師獲報後，僅是做了更換床單的動作，卻沒打算要消毒，讓媽媽非常不解，一問其他患者，才知道蟑螂爬滿病床的案例早就不是第一次。

媽媽氣憤表示，女兒就是因為細菌感染才發高燒住院，如今病床上爬滿蟑螂，擔心女兒病情因此加重，看到院方處理方式更讓人搖頭。院方則解釋，每周都有請清潔公司消毒兩次，尤其近日適逢盛夏，消毒次數都有提升，只是部分地區仍有死角。

院方進一步解釋，由於醫院位於舊城區，旁邊就是市場、餐廳，環境複雜，容易滋生害蟲，現在已經緊急放置蟑螂藥，並對所有院區消毒，提高環境清潔。

(中時電子報)