台北市長柯文哲將籌組「台灣民眾黨」，時間選在8月6日，不但是柯文哲60歲生日，也同時是蔣渭水生日，地點在臺大會議廳。根據中央社引述柯文哲幕僚表示，組黨除了挺進立委選舉，也不排除與郭台銘合作。

而柯文哲組黨後，蔡英文尋求連任要與何人搭配？即受矚目。

蔡英文曾於2018年12月13日與柯文哲在北門舉行「蔡柯會」，被形容為「面色凝重沒有互動」。

柯文哲更於今年7月18日痛批蘇貞昌「不要臉」，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）回應柯文哲，不必要情緒應放一邊，回歸事實的討論就可以。

現在柯文哲確定要組「台灣民眾黨」，加上柯先前屢屢對台灣政黨政治表達不齒，指台灣政黨政治已變成幫派政治，似乎不可能與蔡英文搭檔參選2020。

因此，蔡英文將與何人搭檔選正副總統？受到矚目。

日前傳出蘇貞昌也是選項，不過蘇貞昌女兒、立法委員蘇巧慧接受《東森新聞》訪問時指出，「沒有蔡蘇配這件事，不用想了」！

#2020年大選、#柯文哲、#蔡英文

(中時電子報)