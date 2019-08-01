百老匯音樂劇《獅子王》口碑好評不斷，7月31日中午場及晚場包括金士傑、鍾瑶、郭子乾、和「蘇打綠」小威、伍佰、唐綺陽等人朝聖。國寶金士傑帶著8歲雙胞胎兒女到場，他說自己是舞台劇演員，但孩子們倒是第一次看音樂劇，被問到會擔心小孩坐不住嗎？他表示，劇情雖有點長，但故事非常感動人心，相信小孩會非常認真看完整場。

金士傑（右）、郭子乾。

鍾瑶和好姐妹潘慧如一起欣賞舞台劇，她第一次看《獅子王》相當期待，直說：「以前在美國看百老匯劇都很陰暗，但《獅子王》主題鮮明，期待像看馬戲團一樣，很期待美術道具、舞台呈現，還有那些經典的歌曲」。鍾瑶日前生日，男友曹晏豪送她親手做的禮物，讓她很感動。

鍾瑶（左）和好姐妹潘慧如一起欣賞舞台劇。

「蘇打綠」小威帶兒子朝聖，笑說：「《獅子王》是我小時候很美好的回憶，希望能傳承，也希望兒子以後看到獅子會唱一段主題曲、有一點共鳴。」被問到蘇打綠合體計畫，小威說明年確定會合體，「本來就說好3年」，是否會有大型演唱會？他露出神秘表情說「這消息還不便透露，但我想會很震撼，現在已經積極計畫」。

小威帶兒子（左），魏如昀（右）。

魏如昀興奮表示：「看到宣傳時就大聲的跟朋友說要我一定要看！上一次來台灣在小巨蛋演出是我第一次觀看，非常非常震撼，沒看過真的沒辦法想像有多精彩，會以什麼樣的形式演出這個我們熟悉到不行的故事。果然是超乎期待，比期待更好，比想像更美，每一個演員的肢體語言，角色的發揮完全無可挑剔，甚至可以是五體投地的佩服。」國師唐綺陽也出席觀賞，更在現場來一小段關於獅子座的星座解說，也吸引現場民眾駐足聆聽。攝影/羅永銘

伍佰（右）、唐綺陽。

百老匯音樂劇 《獅子王》THE LION KING

主辦單位：寬宏藝術經紀股份有限公司、Michael Cassel Group

演出地點：台北小巨蛋

演出時間：

2019/8/01(四) 19:30

2019/8/02(五) 19:30

2019/8/03(六)14:30 & 19:30

2019/8/04(日) 13:00 & 18:00

購票請洽: 寬宏售票07-7809900 www.kham.com.tw、全國萊爾富 、OK便利商店

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