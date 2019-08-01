陳謙文在三立週五台灣好戲《天之蕉子》從小暗戀富家女楊小黎，劇中向楊小黎告白被拒後見笑轉生氣，藉由酒意強吻楊小黎。除了強吻，戲中還有一些粗暴的肢體動作，由於太過逼真，楊小黎剛拍完時仍驚魂未定，甚至當天回家仍睡不著，心裡的陰影揮之不去。隔天楊小黎馬上去找陳謙文，注視著他並對他說：「我就說你是個好人！」說完後情緒就回復正常，當晚回去就很好入眠了。

陳謙文在《天之蕉子》強吻楊小黎。（三立）

陳謙文在《天之蕉子》強吻楊小黎。（三立）

拍攝強吻戲前，楊小黎和陳謙文已做充分的溝通與討論，知道彼此會有哪一些肢體動作，兩人的默契也很好。導演給陳謙文的唯一指令就是：「一定要親到楊小黎的嘴巴！」於是兩人從庭院的樹下、石桌，一直拉扯到門邊，楊小黎在過程中不斷掙扎抵抗，讓陳謙文怎樣都親不到，加上楊小黎先前受傷尚在復健治療中，因此在拉扯過程不斷聽到她身上的骨頭關節發出「咔啦咔啦」的聲響，陳謙文也嚇壞了，一喊卡時馬上關心楊小黎的狀況，深怕太粗魯把她揉散了。

楊小黎笑說大家都誤會了，陳謙文不是在強吻她，其實是在幫她整骨。陳謙文也因為大動作的拉扯，導致手臂瘀青，全身痠痛，讓他直呼：「壞人其實沒那麼好當，是要付出代價的！」至於陳謙文演出過程中有沒有碰到不該碰的地方，楊小黎笑請觀眾於播出時一起來幫忙監督！

楊小黎劇中慘遭強吻。（三立）

陳謙文和楊小黎劇中都遇到「自己暗戀的人卻喜歡上別人」的情況，陳謙文認為如果發生在他身上，他會先勇敢競爭，努力過後若還是無法打動對方，則會選擇成全退讓，祝福對方。楊小黎感情已空窗五年，高中、大學時期都是純純的愛，所以都很順遂互相喜愛，也都有在一起。但因她不是很容易喜歡人，因此喜歡上了就會去努力，雖不致於倒追，但絕對會主動讓對方知道「我對你有意思」，例如對他噓寒問暖、做便當等，所以至目前為止，遇到真的喜歡的人，都有順利在一起。

楊小黎戲中的俠女個性，也延續到現實生活。正義感十足的她若是碰到自己或是其他人被吃豆腐，她會立馬大聲尖叫，並喝止對方：「你剛剛在摸哪裡？」因為有練過武，所以也不怕被欺負，更呼籲女生要懂得保護自己，遇到被騷擾時一定要勇敢說出來。除了平常樂當俠女，在朋友間也愛當媒人婆，只要好朋友有喜歡的人，就會幫忙擬定策略，助攻配對成功，只要看到身邊的人幸福，自己會很開心，也會有滿滿的成就感。

(中時 )