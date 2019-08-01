賈靜雯接受新一期《Bella儂儂》雜誌訪問，外界對她與修杰楷的一雙女兒咘咘和Bo妞的可愛互動，被視為 FamilyGoal 的範本，但伴隨著欽羨注目，同樣的惡意也隨之而來…「其實有時候，我們也會猶豫要不要發一些日常生活的照片，對我們來說就只是很平凡的相處，但對很多人來說好像就覺得我們在『炫』，這個世界的負面能量太多了，特別是我們深處影視圈，很多時候別人的流言蜚語我們都沒辦法去管，因為嘴巴就是長在別人身上。」在螢光幕前將近30年，她知道不可能去一一澄清，所以把自己的內心變得更加強大，大到能夠不再受酸溜溜的言語侵略，但才剛國中畢業的大女兒梧桐妹（Angel）還是個孩子，網上的一言一語很難不在心裡造成影響。

前些日子，她與前夫在梧桐妹的畢業典禮相見，這麼多年的情緒在這一刻都化作祝福，「講真的，我從來沒想過會有這麼一天，無論是以前或是現在，我們都希望可以給Angel（梧桐妹）滿滿的愛。在這些時間裡，都很成熟的去處理、面對這些事情，我們也都放下了，好好去過生活。」但酸民們可不這麼想，剛開通微博的梧桐妹，不到5天就因為爸爸被攻擊而決定關閉帳號，「我們都跟她說過，那個環境很複雜，但她就不聽，這樣也好，給她上了一課」，她露出嚴厲媽媽的模樣，但放手給女兒去嘗試，就算碰壁、撞牆了，也讓她們知道，媽媽在這裡，永遠會給你靠。

現在的她，不再是當年在愛裡迷失的單親媽，幸福不是不來，只是慢點來到賈靜雯的人生，曾流轉在痛苦及難受裡的每個夜晚，都成了往前走的養分，「我的朋友都說我是正能量女神啊！」，風吹拂著她為拍攝而換上的瀏海造型，她圓滾滾的大眼眨啊眨，繼續說著，「每段關係都是一種緣分，不用因為說今天在愛情受到了一些挫折，就不再相信愛情，我從來不認為誰不值得擁有愛情，每個人都值得，只是也許是時機還不對，不用太急，先把自己準備好，在遇到對的人前一定要先好好愛自己、充實自己。」

就像一場沒有劇本的戲，賈靜雯遇上了修杰楷，這齣戲譜出了動人的劇情，他們擁有兩個美麗的孩子。但這對人人口中的「神仙眷侶」，其實也與一般夫妻無異，「我們也會有意見不同的時候啊！我很不喜歡吵架，但你知道女生總是希望男生可以先低頭，有時候一個擁抱，就能化解。」人家說床頭吵床尾和好像就是這樣，而對賈靜雯來說，她找到了能一起生活的伴侶，婚姻不是天天上演王子與公主的戲碼，「現在和老公相處的時光，通常會在小孩睡覺之後，來杯紅酒、看看影集。」在安撫完兩個小搗蛋睡去後，賈靜雯很享受與修杰楷難得的約會時光，這樣的畫面很幸福、很美好。

賈靜雯很感慨，「女人很不容易，真的很需要被鼓勵，在我們上一輩認為女人是附屬品，儘管現在已經不是了，但社會給女人的壓力真的很大。」她努力平衡工作與生活。就像她說的，忙碌的日子裡，也能以優雅的節奏、不慌不忙的過著。人生啊！終於找到一個能遮風避雨的港灣，兩個人將手牽起，撐著屬於自己的家，「感情是互相，很謝謝老公也願意幫我分擔家務」，一家人開心地生活著。圖/ 《Bella儂儂》

(中時 )