民進黨立委郭正亮。（圖／資料照片）

柯2020選不選？三劇本關鍵人物曝光...就是他

無黨籍台北市長柯文哲將在8月6日舉行台灣民眾黨成立大會，民進黨立委郭正亮表示，若是柯文哲單獨選總統，對民進黨比較傷；但若郭柯合體對國民黨、民進黨都傷。

郭正亮接受中評社訪問時說，柯文哲這一步也準備很久，去年民進黨台北市議員梁文傑就說了柯會組「台灣民眾黨」，但柯看到自己的民調都是第三名，所以是有點猶豫。現在柯想要推出總統勝選的組合，自己單獨選不見得會上，所以柯先表態投入國會選舉。

郭正亮表示，郭台銘看到柯文哲決心，就會決定是否加入。就像男女交往一樣，必須有一方要主動出擊，不然兩個人一直看，都不動接下來怎麼辦呢？柯文哲已經說了9月1日才會宣布總統的部分，現在要跟郭有互動，才能決定未來兩個人怎麼合作。

他也說，只要柯文哲組黨，對民進黨都不利，親民黨沒有選擇一定要支持柯的政黨，可能也會有王金平人馬進去。

郭正亮認為，柯文哲現在組黨就是「先亮牌」，但後續仍有很多考驗。包括組黨成員有誰，新政黨要提10個區域立委參選，不分區名單又有哪些？接下來又有政黨的政策主張，尤其是兩岸大家會非常好奇。國民黨與民進黨兩岸主張之外還有什麼？論述必須要有正當性，例如時代力量組黨都是搞社運的人，喜樂島、建國黨都是獨派，這些政黨擴張性有一定侷限，因此大家會觀察台灣民眾黨會有哪些人組成，兩岸主張定位又是什麼。

至於柯文哲組黨是否影響民進黨立委席次，郭正亮也說，看組成政黨的成員以及政策主張，這兩個因素都會影響，成員可看性如果不夠，當然影響就有限，政策不通對民進黨衝擊也有限。

郭正亮分析，柯文哲也會保留讓郭台銘的人進來這個政黨，國民黨當然也會緊張，國民黨應該會有聲音批評郭初選輸不起，郭必須要回擊，如果沒有這樣過程，挺柯文哲的人，對於郭台銘可能不是這麼能接受。郭台銘也接受過九二共識，能否整合柯粉？

柯文哲成立新政黨，會不會拉攏國民黨、民進黨立委加入？郭正亮也說，柯應該已經找過兩黨的人，且進行時間應該已經很久，但是沒有找到理想的人，現在又加上郭，應會找到已較好的人選。而柯之前遲遲不敢組黨，應該就是沒有找到認為很好的人選，現在郭台銘是最主要關鍵，有錢又有一些經濟人脈，兩人的組合會更具有號召力。

至於柯郭兩人結盟，對民進黨是否有衝擊，郭正亮分析，柯文哲選總統對民進黨比較傷，而郭柯合體對兩黨都傷，但若是柯負責組黨、郭選總統，郭一定會帶進藍營色彩，對於國民黨會比較傷。

(中時電子報)