沈建宏日前在天津率領達騰娛樂旗下師弟妹張又瑋、黃士杰、艾永樂、蔡詩羽、陳皓宇，出席短視頻青春科幻懸疑迷你劇《傾情傾心》開鏡，該劇罕見起用同間經紀公司全部藝人。沈建宏特別客串，他表示升格師兄後，心境上有所不同，責任也更大，「新人能有機會在幾乎是熟人環境演出，很幸運，壓力也小」。

沈建宏除了適時指導師弟妹演戲疑惑，「我們也發現大部分的人都是風象星座，只要我們聚在一起，過沒多久就會變得很吵鬧」，因相聚時間多，話也跟著多。沈建宏近期在熱播劇《宸汐緣》飾演紫光，戲中和女主角倪妮作對、甚至和其義父決鬥等，反派角色引起討論。沈建宏苦笑，如果真的因紫光一角被討厭，代表揣摩出角色精神，也算好事。

陳皓宇（左起）、黃士杰、張又瑋、熊蘇藝、李智穎、沈建宏、蔡詩羽、艾永樂。

張又瑋表示，自己忘不了在拍攝網路大電影《鬥戰勝佛》時妝髮花上1.5小時的經驗，知道自己將接下校園劇很是期待，笑說只要半小時就能交妝的感覺真的很過癮。他說導演希望他能揣摩出電視劇《痞子英雄》裡周渝民那種痞帥感，「我連玩狼人殺時，也一邊耍帥一邊念台詞的出牌，自己也覺得很鬧。」張又瑋透露大家為了增進感情，曾深夜廝殺狼人殺4小時「我們全部演員一起玩，明明知道隔天早上六點開工，但一開戰還是停不下來，直接玩到凌晨2點」。

張又瑋（左起）、黃士杰、艾永樂、熊蘇藝、陳皓宇、李智穎、沈建宏、蔡詩羽。

丹麥混血的新人演員黃士杰，表示自己在剛接到角色的時候覺得新奇，認為從熟悉劇本到情緒到位都是拍戲不可或缺的，所以在角色上下了許多心力。「看到我的角色是人魚族的後裔時，立刻就想到童話《美人魚》是丹麥童話大師安徒生的名作。可能因為我是丹麥混血，這讓我感覺好像一切都有著緣分，冥冥中註定讓我接下這個角色。」黃士杰期許自己能成功詮釋帥人魚、人魚王子給大家。另外，黃士杰母親黃雅珉透露，這次兒子在大陸第一部戲劇作品，雖然自己看似瀟灑讓兒子放手一搏去挑戰，但內心其實很緊張。

今年另有新人演員加入達騰娛樂，一位是今年20歲的小鮮肉艾永樂，外表激似邱澤，185公分挺拔身材，在人群中相當吸睛。艾永樂本是音樂系的學生，第一次拍戲對他也是新的挑戰，除了向自己喊話要跟師兄們學習外，他也感謝拍戲期間公司師兄師姐的照顧。另外一位是首位拿取北京電影學院表演學位的台灣演員蔡詩羽，擁有甜美外表的她意外被封為小吃貨，「因為每天收工都很晚，我們很常用外送App點外賣大家一起吃。雖然大半夜這樣很罪惡，但老實說真的很過癮」，透露自己近期為了練好普通話，更是買了一本當地字典，從基礎拼音練習，展現出學霸風範。圖/達騰娛樂

黃士杰（由上到下依序）.李智穎、沈建宏、陳皓宇、張又瑋、艾永樂。

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