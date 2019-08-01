黃子佼（左起）昨與蔡蕙如主持新光三越APP會員新登場記者會，他拿的dyson V8 Fluffy無線吸塵器原價2萬4900元，8月9日至15日skm pay限量專屬價1萬3999元（56折），再送高處轉接頭＋伸縮軟管＋迷你軟毛吸頭＋配件。（粘耿豪攝）

黃子佼手持dyson V8 Fluffy無線吸塵器用得超即順手。（粘耿豪攝）

新光三越珍寶海鮮波士頓活龍蝦，每隻原價1880元，skm pay限時專屬價買1送1。（粘耿豪攝）

新光三越「好食光．集點送」PART 2，CHEF TOPF不沾湯鍋-特製薔薇紅（中起順時針）＋花蓮「家咖哩」常溫調理包、手工南洋原味咖哩醬＋好好集員林仙草組，扣會員點數6100點整組免費兌換或扣30點＋2000元加購。（粘耿豪攝）

新光三越「Super Shopper Day」skm pay獨享限定，8月5日至11日「L'Oreal集團」LANCOME全新超進化肌因賦活露30ml，skm pay專屬價3000元再送限量肌因賦活露7ml、5ml。（新光三越提供）

新光三越超市農心醡醬麵4入原價179元，8月5日skm pay限量專屬價100元。（新光三越提供）

報導郭家崴

新光三越APP 8月5日起全面募集APP新會員，讓APP會員可以秒升級同享貴賓卡友好康！去年8月新光三越推出全台百貨第1個行動支付skm pay，今年8樂歡慶skm pay滿周年之際，APP功能變得更強大，兼具行動信用卡也是行動會員卡，未來朝向會員全面整合之路指日可待。

8月5日零時起凡下載APP、輸入手機號碼＋生日，10秒就能成為會員，同享貴賓卡友專屬服務，像是用APP兌換滿千送百禮券、查詢消費明細、線上DM等服務；若進一步填寫姓名、性別和Email，就可使用「美食訂候位」訂餐廳、綁定「skm pay」使用行動支付等功能，還可24小時於線上選購會員獨享的精選優惠商品，與贈獎兌換、精選優惠、停車服務等好康。

8月2日至15日聯名卡友下載綁定skm pay，夏天卡利HIGH消費滿萬元起最高享6％回饋升級為8％，加上skm pay 5日起有7大品牌限定優惠、超市百元商品、指定品牌買1送1，徹底落實一機在手線上x線下購物好康全享。

黃子佼是新光三越常客，昨主持記者會力讚「新光三越是亞洲的驕傲，數位化跑第一」；新光三越會員中心協理彭緒箴表示貴賓卡會員超過200萬，APP下載破100萬，其中9成是貴賓卡會員，目標年底前整體會員增加50萬人。

目前貴賓卡需單筆消費滿2000元才可申辦，在部分專櫃可享9折至95折優惠，且消費給點數、也可享點數折抵，以上功能APP會員雖無法享有，但APP會員申請無門檻，相對親民好加入。

有鑑於首波夏天卡利HIGH全台業績較去年增逾5％，8月2日至15日再加碼，持skm pay＋綁定聯名卡消費任1筆達3000元，4％、5％、6％升級為回饋6％、7％、8％電子禮券回饋；持skm pay＋綁定7家指定銀行消費任1筆達3000元則升級為5％、6％、7％。

為迎接七夕情人節、父親節和秋季化妝品節，8月8日日前於新光三越全台108家指定餐廳持skm pay消費聚餐歡慶，可抽「由新光三越幫您買單」最高回饋1萬電子贈品禮券。秋化則集結KOSE、DIOR、LANCOME、CLE DE PEAU、MAKE UP FOR EVER、GUERLAIN、ESTÈE LAUDER 7個品牌推獨家新品首賣；APP同步有「Color Festival」9品牌節慶日明星商品推專屬優惠價。

此外，8月5日至11日有skm pay專屬的「Super Shopper Day」聯手L'Oréal集團、JINS、adidas、[i]Store、Dyson、Estée Lauder、瓦城7大品牌推出夯商獨家優惠，像是dyson V8無線吸塵器skm pay送超值配件組及滿額禮總值低於5折、扣10點可在[i]Store以88折購入AirPods搭配無線充電盒、adidas 7折、JINS眼鏡88折等。8月5日至11日還有「超市百元商品」、「買1送1專區」共有近70項人氣商品。

黃子佼近日在新光三越台北信義新天地A11 3F展出「十光飛逝 定格佼點」，精選10年來在台、日參與攝影展的精選作品，展至9月30日；昨談及預備明年4月結婚，很享受選購家用、家電和挑選婚宴會場等過程，自認是「Super Shopper」，看到這次skm pay專屬的「Super Shopper Day」優惠內容都超心動，預備每天10時前就起床等搶購。

(中時 )