柯2020選不選？三劇本關鍵人物曝光...就是他

台北市長柯文哲現在要組「台灣民眾黨」了，輔仁大學哲學系助理教授周偉航直指，蔡英文總統不急著整合，是因為蔡英文「穩了」！

周偉航在臉書直播指出，賴清德初選敗選後宣布力挺蔡英文，那現在兩人整合了嗎？韓國瑜代表國民黨出戰，蔡英文的態勢就是穩了，還會需要賴清德嗎？還會需要時代力量嗎？現在的蔡英文需要他們的支持嗎？因為她民調穩了，但即使認同蔡英文，時力需要這麼急著表態嗎？萬一挺蔡，蔡英文卻喊政黨票集中給民進黨，那怎麼辦？

周偉航表示，有人認為柯文哲組黨，時力會完蛋，他卻認為柯P若在去年11月24日組黨，時力會GG，但現在時力經過一番鬥爭換洗之後，支持群跟柯P已經不是很像。

PTT網民貼文質疑說，周偉航覺得蔡英文很穩的情況下，時力沒必要現在表態。不過若站在周偉航想最後談籌碼的立場，事實上，應該是覺得小英不穩，時力才可以最後成為關鍵少數。

網民點出，周偉航認為柯P組黨，時力不會被影響，原因是成員都不喜歡柯P，不會倒戈過去，這讓人充滿黑人問號，如果這個邏輯成立，那麼所有怕被柯文哲影響的政黨，只要全體黨公職討厭柯就好，就不怕選票流失？哈哈，這是哪門子的勝利法？周偉航應該清楚得很，時力政黨票準備GG啦，柯文哲不分區提3個就可以讓時力挫咧等。

(中時電子報)