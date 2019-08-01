大暑來了熱呼呼！台灣這種濕黏天氣不免讓人食慾不振！夏天如何吃開胃？新北八里的竹筍有「黃金筍」的美名，透過主廚創意，竹筍也能成為百變美味！新板特區人氣最高的粵菜餐廳─望月樓蘇權暉主廚於八月推出「旬味新北黃金筍」佳餚，風味多變的冷盤、熱菜，如海膽醬焗烤黃金筍、豆瓣竹筍燜花肉、桂花竹筍蜜火腿，開胃下飯，筍子造型的港點也令人莞爾！

綠竹筍鮮蝦餃。（圖取Mega 50官網）

竹筍低脂也健康！唐代名醫孫思邈的《千金方》中完全道盡：「竹筍味甘，性微寒，主消渴，利水道，益氣力。」現代研究也證實，常吃竹筍能增強機體免疫力、開胃健脾、靜心散熱等好處！然主筍也有分等級的！全台唯一黃金筍只產在新北市八里區，因其位於觀音山麓，具有孕育竹筍得天獨厚的地理環境，到了產季，筍農每天凌晨而起，開始挖筍，深埋土裡的竹筍還沒探出頭，自然不會綠化，顏色金黃亮麗，因而有「黃金筍」的美名，吃起來也特別鮮甜爽脆！

●芥末沙拉筍拼脆皮燒肉：雖說黃金筍的品質堪稱頂級，但主廚還是會用古法煮筍，秘方就是在水中加些生米，水滾後放入帶殼筍隻，待其煮熟立即冰鎮，筍就更加水嫩甘甜！傳統涼筍沾了美乃滋就十分美味，主廚則用美乃滋再加蜂蜜芥末醬調拌，以此醬汁拌勻涼筍，搭配曾被知名部落客徐天麟譽為「全台第一」的脆皮燒肉，做成雙拼，不同的鮮脆，一致的美味！

羊肚菌千葉竹筍（素）。（圖取Mega 50官網）

●羊肚菌千葉竹筍：雖是素食料理，但工序也馬虎不得！黃金筍先處理成大小一致的筍片，用素高湯蒸過整齊鋪在盤底，就是千葉筍片，上頭加了羊肚菌領軍的炒時蔬(還有白果、鴻喜菇與白精靈菇的菇傘部位、以及切丁的蘆筍和紅蘿蔔)，連同一盅素高湯芡汁上桌，清新的賣相和口感真可以對抗戶外的酷熱高溫。

海膽醬焗烤黃金筍。（圖取Mega 50官網）

●海膽醬焗烤黃金筍：煮熟的帶殼鮮筍剖半，挖出筍肉做成筍盅備用。再炒全部切丁的蘑菇、洋蔥、雞肉、蝦仁、帶子、竹筍，加椰漿、三花奶水、予以調味，最後加奶油麵糊和分量十足的完整馬糞海膽炒熟，將此濃郁餡料釀入筍盅後烤熟。入口後，多重的鮮香滋味在嘴中爆發，筍的甜脆更有畫龍點睛的妙趣！

●桂花竹筍蜜火腿：鹹香的火腿片先以桂花蜜糖浸泡二天，再與黃金筍片一起蒸熟，隨即淋芡汁、撒點乾桂花即可上桌，甜鹹交融的火腿配著竹筍的清香，很是誘人！

豆瓣竹筍燜花肉。（圖取Mega 50官網）

●豆瓣竹筍燜花肉：年少時出道的主廚，猶記當時為求快速飽餐，會用回鍋肉罐頭配飯，罐頭裡就有比肉還好吃的筍條。他自己的版本是用五花肉加正宗的四川郫縣豆瓣醬、以及老廣燉肉愛用的南乳、柱侯醬，與筍片同烹；微辣軟嫩的豬肉以及充滿醬香的黃金筍，好下飯！

(中時電子報)