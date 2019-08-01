吳密察表示，蔡牽與王得祿特展，就是側寫嘉義地方歷史的展覽，是故宮接地氣的展現。（張亦惠攝）

故宮南院今天舉辦「蔡牽與王得祿」展策展人有約活動，故宮院長吳密察親自南下，由布袋嘴文化協會總幹事蔡炅樵主持，與嘉義縣長翁章梁、各宮廟等地方人士暢談「蔡牽與王得祿」的在地觀點。故宮也將王得祿的相關資料製成鄉土教材，由吳密察贈予縣長翁章梁及校長代表，提供嘉義縣國中、小學校設計在地課程使用。

王得祿當時因剿平19世紀初縱橫中國東南沿海的蔡牽海上勢力，成為清朝台灣籍最高武官，嘉義「太保」地名則是王得祿因打擊海盜蔡牽受封「太子太保」後，家鄉改名為太保。

吳密察表示，蔡牽與王得祿特展，就是側寫嘉義地方歷史的展覽，是故宮接地氣的展現，當時的蔡牽傳言在嘉義沿海地區有根據地，因此有傳說蔡牽的子孫及部將在嘉義落地生根，吳密察說，圍繞在蔡牽與王得祿之間，不僅是海上的官民爭鬥，也牽涉著嘉義地方的歷史發展脈絡。

吳密察指出，故宮典藏不少清代嘉慶年間蔡牽、王得祿的相關文獻，但「官方說法」的文書檔案不免有所侷限，此次展覽透過尋找史蹟、文物、傳說等材料，除了希望平衡觀點，也希望呈現歷史如何以各種形式存留於目前社會。

翁章梁說，我們對王得祿與蔡牽聽起來很熟悉事實上很陌生，感謝故宮南院透過展覽用具體化的方式呈現，了解到民間梟雄與官方提督海上對決的歷史文化，不僅把南院和嘉義的關係變得更緊密，也吸引更多遊客來看展覽，一定會帶動地方發展。

(中時 )