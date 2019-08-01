再過一週多，就是一年一度七夕了！計畫好與心愛的另一半到哪度佳節呢？eslite hotel誠品行旅於今年七夕情人節，將帶領旅人重溫滿載質樸手感的美好時光，特別跨界串連誠品生活文創平台expo與旗下手創職人品牌ADOLE攜手合作，共同推出「七夕X職人出張所」活動，派遣皮革工藝職人至飯店出張，凡七夕當晚前來用餐的情人，皆可在職人的悉心指導下，感受手作皮件鑰匙圈的細膩與溫度，邀請情人們於用餐之際，敲印出二人專屬的愛情符碼。

eslite hotel誠品行旅七夕情人節當晚亦於一樓The Chapter Café與In Between之間餐廳分別推出情人限定饗宴，無國界料理餐廳The Chapter Café特別規劃「沙巴雍波士頓龍蝦雙人套餐」除了可享用「經典凱薩沙拉」、「花蓮金瓜濃湯」、「經典奧培拉蛋糕」之外。

In Between之間餐廳為城市裡的唯美約會場域。（圖取自誠品行旅官網）

主菜「沙巴雍波士頓龍蝦、蜜桃香甜酸辣醬、百香果鍋巴飯」充滿主廚的創意思維，將重達600公克的海潮鮮味搭襯由當季蜜桃加入丁香、月桂、杜松子等香料與法國辣椒粉等一同熬煮的誘人醬汁，微微辛辣感挑動情人味蕾，另外獻上情人限定特調「藏愛」，選用蜜桃香甜酒為基底，拌入葡萄碎、柑橘酒、檸檬汁與紅酒等，如戀愛般的美妙味覺變化，與旅人共度一段浪漫夜晚。

二樓義法料理餐廳In Between則推出「美國頂級老饕雙人套餐」，菜色包括肉質碩大飽滿的「季節生蠔」、選用屏東鮮採直送無花果入菜的「無花果 | 莫札瑞拉起司 | 蜂蜜 | 水耕生菜」、帶有甘醇酒香的「奶油水煮龍蝦 | 威士忌沙巴雍」、融入法國傳統醬汁作法的主菜「美國頂級老饕 | 蘆筍 | 葡萄醬汁」，以及為饗宴注入驚喜味覺火花的「苦甜巧克力 | 辣椒 | 香蕉 | 跳跳糖」。

誠品行旅串連誠品生活expo共同推出「七夕X職人出張所」。（圖取自誠品行旅官網）

此外亦特別贈送Gremillet Cuvee Rose Brut Champagne NV粉紅色檳二杯，在微醺之間，與戀人享受令人愉悅的細緻果香，伴隨台北101絕美夜景及松菸綠地景致，留下獨一無二的永恆美好紀念。

In Between_美國頂級老饕雙人套餐。（圖取自誠品行旅官網）

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(中時電子報)