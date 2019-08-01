柯2020選不選？三劇本關鍵人物曝光...就是他

台北市長柯文哲7月31日確定要組「台灣民眾黨」，震驚政壇，柯P組黨後會參戰2020嗎？有粉專所作的網路投票，至截稿為止，近8成網友一面倒，認為柯會參選。

「不禮貌鄉民團」粉專在臉書舉辦票選活動，表示柯文哲組成「台灣民眾黨」，你認為他接下來是否會挑戰總統大位？目前已有1.9萬名網友參與投票，78%網友認為柯會參戰、22%則認為不會參戰。

網友回應說：「他已經很明白的告訴你他要選2020了。」、「本人私心希望會，但這次先挺蔡。」、「這非常明顯啊，組黨就是為了當選總統以後，法案要有人推，不然他能做什麼事？KMT、DPP杯葛他，他就葛屁了啊。」、「當然希望會。」

不過也有網友認為，「他的目標其實蠻明顯的，2024角逐大位，在那之前花4年培養自家人進軍立院，不然就算到時當選總統也是朝小野大，而且會做得比阿扁還困難，有名無權。」「我覺得組黨反而說明他志在2024欸。」、「他這麼聰明，應該是為了2024做總統準備，如果硬要說是為了明年2020，應該是立委席次的部分。」

(中時電子報)