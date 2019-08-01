@中國時報

備戰2020總統大選，台北市長柯文哲正式組黨！柯陣營幕僚昨天證實，柯將成立「台灣民眾黨」，且創黨大會就訂在他與台灣民主運動先驅蔣渭水的生日當天8月6日；柯緊鑼密鼓籌組陸戰部隊，手握2套劇本，一是自己「撩落去」選總統，二是挺郭台銘選總統，但無論那一齣，可預期的，是阿北皆志在力拚立委席次，擴增自身政治影響力。

大陸官方昨日無預警發出公告，指鑒於當前兩岸關係，自今日起暫停47個城市陸客個人遊試點。消息傳到台灣後，旅遊業者哀鴻遍野，估計從8月到明年2月陸客來台將減少70萬人次，若以每人來台5天4夜推算，等於下半年觀光產業將損失210億元。不少業者以「會死一堆人」形容後果嚴重。

時代力量立委高潞．以用助理遭綠黨指控，涉利用職務之便，狂拿經濟部400萬元補助，時力黨中央昨再召開紀律委員會，高潞雖到場，但拒絕回答任何問題，紀律委員會認定損害黨情節重大，決議即日起停權，並提報黨代表大會與以除名。對不分區立委面臨無人遞補，恐淪缺額，時力發言人李兆立說，會再確認當初不分區名單人選黨籍資格。

周刊爆料，時力高市議員黃捷遭同居女友楊蕓瑄劈腿，對象是彼此共同女友人。據稱，黃捷私下向朋友淚訴，要不是因批韓國瑜暴紅、帶來一堆節目通告及邀約，就不會沒時間經營感情。黃捷昨在臉書回應，承認自己雙性戀，呼籲大家聚焦她問政專業及社會其他重要事件。

@旺報

大陸文化和旅遊部網站7月31日發布海峽兩岸旅遊交流協會（海旅會）關於暫停大陸居民赴台個人遊試點的公告。內文指出「鑒於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點。」消息傳到台灣，震動整個旅遊業。業者估計從8月到明年2月，陸客來台最多將大減70萬人次，還形容如此嚴重的後果「會死一堆人」，目前仍不知如何因應。

針對陸方昨日突然暫停陸客來台自由行申請，陸委會表示，陸方未與台灣溝通，便片面破壞協議暫停自由行，對此表達嚴正的抗議及譴責，後續將透過旅遊小兩會持續溝通。總統府說，這對兩岸關係的增進非正面因素，不樂見兩岸人民的正常旅遊與交流，受到政治因素的干擾。

闊別近3個月後，中美重啟貿易協商並首次移師上海，經過7月30日晚間（工作餐會）、7月31日上、下午的談判後，雙方並未發表公開談話，即結束談判；美方代表按照計畫，直接搭機離開。據央視透露，中美雙方拍板下輪協商定於9月在美國舉行。

美陸軍事角力不斷，近期美方多次出動軍艦行經台灣海峽，而大陸也頻繁舉辦軍事演練，雙方叫陣意味濃厚。不過，美國軍方官員7月30日坦言，美國缺乏一個綜合性對策，應對大陸在「灰色地帶」對國際秩序的挑戰，並稱，目前仍不習慣應對這種灰色地帶的衝突。

@工商時報

大陸首度限制陸客來台自由行，據悉，總統府及行政院全面備戰，8月1日分別召開會議因應，交長林佳龍透露，政院同意今年投入36億元預算，推動「國旅秋冬遊獎勵方案」，估創逾250億元觀光產值，帶動768萬國旅人次。

蘋果公布本會計年度第三季（4至6月）業績，iPhone銷售持續放緩，貢獻的營收不到整體五成，創下2013年來首見。但季度營收創同期高峰，服務營收亦刷新紀錄，加上財測樂觀，31日美股早盤，蘋果股價大漲近6％，報221.08美元。

上緯投控31日宣布與Stonepeak簽約，出售95％上緯新能源股權（內含其子公司海能風力發電25％股權），交易總額2,598萬～1.02億美元，預計處分利益998.6萬～8,547.2萬美元，每股獲利貢獻3.3～28.2元。上緯投控將保留上緯新能源5％股權（含海能1.25％持股）與1席董事，以利台灣本土離岸風電開發及建置經驗傳承。

七大工商團體31日拜會勞動部長許銘春，針對14日就要登場的基本工資審議委員會，藉機向勞動部反應，由於基本工資已經連續八年調漲，月薪漲幅近三成、時薪調幅突破53.1％，希望今年能維持現況，不做調漲。

(中時電子報)