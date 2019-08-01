F-18戰機在死谷飛行的資料畫面

美國海軍1架F/A-18E「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機周三早晨約10點時，墜毀死谷國家公園（Death Valley National Park），也就是俗稱的「星際大戰峽谷」（Star Wars Canyon），導致7名旅客受到輕傷。

據CNN新聞網與《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）7月31日報導，聯合打擊戰鬥機聯隊（Joint Strike Fighter Wing）公共事務官芭克（Lydia Bock）說，現場正在進行搜救行動，駕駛的生死狀況不明。

據美國海軍說，戰機是在加州海軍航空兵中國湖武器實驗場（Naval Air Weapons Station China Lake，NAWS）的東方墜毀。

按照一般規則，軍機不得在美國國家公園上空飛行。不過自從1930年代起，美國海、空軍就在死谷上空進行軍機訓練。而死谷是在25年前才變成美國國家公園，經常有軍迷跑到當地觀看軍機訓練。死谷國家公園公關泰勒（Patrick Taylor）說，軍機訓練已成為當地主要的觀賞景點之一。

多數飛越死谷上空的軍機分別來自加州的海軍航空兵中國湖武器實驗場、勒莫爾海軍航空兵站（Naval Air Station Lemoore）、愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Base）、夫雷士諾空軍國民兵基地（Fresno Air National Guard Base），以及內華達州的奈里斯空軍基地（Nellis Air Force Base）。

中國湖武器實驗場大約位於洛杉磯北方125英里（200公里），當地警方說，他們正協助確保現場完整，等軍方到場調查。

(中時電子報)