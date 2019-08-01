PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

柯2020選不選？三劇本關鍵人物曝光...就是他

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，8月6日創黨大會將於台大醫院國際會議中心舉行，當天是柯與台灣民主運動先驅蔣渭水的生日。鴻海集團創辦人郭台銘昨日（7/31）回台，時機點與兩人互動也受矚目。網友直言，柯組黨對民進黨最不利，根本是國民黨勝利保證，國民黨最好多提名些人衝2020立委80席。

網友在PTT論壇發文《國民黨80席機會來了…》表示：「柯文哲組黨，提了一堆2486（貶詞，出自日文「アスパラ」，意思是不入流、白目）拉跨民進黨，國民黨80席機會不就來了！柯組黨加速國民黨勝利保證，國民黨樂觀其成！最好提多點人，只要藍綠沒提名的都可以去接觸……」

文章一出，有綠營支持者怒回：「為啥會拉垮民進黨？民進黨很團結，不會跑票。」立刻被發文網友打臉：「那2008怎輸到剩下27的？」

其他網友則紛紛回應：「柯維拉」、「英柯粉重疊八成」、「中間選民跑掉民進黨也是輸啊」、「不會跑票？阿扁組黨已經讓一堆鄉親動搖啦」、「柯只要拉走10%票，民進黨哪區的立委能贏」、「泛綠都不會跑票1124怎麼輸的」、「民進黨不分區會創新低」、「綠吱不是很團結挺蔡嗎，怕啥？」

(中時電子報)