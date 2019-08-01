台北市長柯文哲昨晚傳出將在6號成立組黨大會，黨名是「台灣民眾黨」，而鴻海集團創辦人也在昨下午急返台。讓外界紛紛猜測兩人合作的可能性。港媒就分析，若郭入黨並和柯聯手參選2020總統大選，那現「執政的民進黨，在國民黨夾攻下，立委選情恐怕會雪上加霜。此外，時代力量與親民黨將面臨泡沫化」。

依現有立法院立委席次分布，總共113席立委，民進黨68席、國民黨34席、時代力量5席、親民黨3席、無黨團結聯盟1席、無黨籍2席。而柯P若組黨要在國會有最低影響力。據《公職人員選舉罷免法第24條》規定，欲提名不分區立委的政黨，必須該次區域及原住民立委選舉推薦候選人達10人以上，或最近三次不分區立委選舉得票率曾達2%以上等條件。

此外，若要提名不分區立委，就必須要先提出10席區域立委參選。而政黨票得票率達5%以上，就可以依照比例分配不分區席次。

港媒《中評社》發表評論文分析，若郭不加入柯文哲的新政黨，得票的能量則沒有兩人結盟這麼大。郭柯結盟對於立院席次將是很大的衝擊。「主要將是衝擊到民進黨。此外，時代力量與親民黨將面臨泡沫化」。但若郭點頭加入也將會衝擊到國民黨選情。

分析總結指出，「民進黨2020立委選情原先就非常危急」，現在又有來勢洶洶的第三勢力，恐怕「席次會雪上加霜」。而國民黨原本希望席次過半，但在柯郭聯盟下的新政黨，最可能的情勢發展將是兩大黨都無法過半。

(中時電子報)