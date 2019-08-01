私菸風暴後，2020總統大選最新民調出爐。令人意外是，在藍綠對決下，民調結果顯示總統蔡英文以39%的支持度小贏高雄市長韓國瑜的38.9%，兩人呈現旗鼓相當的態勢。若台北市長柯文哲參戰，雖然韓國瑜領先，但卻和蔡英文呈現互咬局面。對此，資深媒體人王時齊表示，藍跟綠已經大致都歸隊了，現在呈現藍綠和中間的三組態勢，候選人只有讓自己變強，才能吸引中間選民，因為這次選戰最關鍵的就是中間選民。

據網路政論節目《雲端最前線》公布《ETtoday新聞雲》的最新民調顯示，私菸案後，若在藍綠對決態勢下，蔡英文以39%的支持度，小贏韓國瑜的38.9%；若台北市長柯文哲參戰，則韓國瑜支持度為36.2%、蔡英文33.9%、柯文哲18.4%，顯示柯文哲若出馬，選情受影響的人將會是蔡英文。

不過，私菸案還是重創國人對蔡英文的觀感。《ETtoday新聞雲》民調結果顯示有52%的國人認為非常離譜，但也有34.8%的民眾認為這是長久的內部陋習。且高達47.2%的人民認為這會影響對小英的支持，不過有35.8%的支持者還是表態支持小英。

雖然蔡英文的民調還是小贏韓國瑜，但值得注意的是，《ETtoday新聞雲》前次7月18日的民調結果顯示，在藍綠對決下，蔡英文支持度為41.2%，韓國瑜為36%；三腳督民調則是：韓國瑜33.8%，蔡英文33.2%，柯文哲21.2%。顯示蔡英文的民調還是呈現下滑態勢，反而是韓國瑜的支持度有小幅上揚的局勢，後續發展令人關注。

對於這個結果，王時齊表示，藍跟綠已經大致都歸隊了，而柯文哲跟綠之間的關係，在上次台北市長選戰後，也已經有點乾淨了。柯接下來要從綠這邊挖票，也有些困難。所以柯現在要鞏固中間選票，挖一些淺藍的票，所以柯才會想跟鴻海前董事長郭台銘，看能吸引多少淺藍票。因此，現在呈現藍綠和中間的三組態勢，候選人只有讓自己變強，才能吸引中間選民，因為這次選戰最關鍵的就是中間選民。

(中時電子報)