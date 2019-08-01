2020總統大選前，大陸宣布因當前兩岸關係，限縮包括北京、上海等47個自由行城市暫停核發通行證，恐重創觀光產業。對此，高雄市觀光局長潘恆旭批，蔡執政後「把兩岸關係搞得殘破不堪」，高雄市長韓國瑜代表的是謀求兩岸和平、穩定長久關係的執政者。2020韓蔡角逐，潘認為人民會去選擇對兩岸關係有利的人。

大陸暫停發放自由行個人簽證，觀光業者哀鴻遍野。旅行業品質保障協會理事長許晉睿表示，大陸限縮自由行對觀光產業衝擊巨大，飯店、餐廳等業者都會受影響。據觀光局資料顯示，大陸旅客來台平均消費力每人約184.38美元（約新台幣6000元），若以每人來台五天四夜試算，五天約消費3萬元。品保協會預估，今年8月至明年2月將減少60萬到80萬名陸客，等於下半年觀光產業將損失180億到240億元。

據中評社報導，潘恆旭認為，陸客來高雄仍以團客較多，估計大概到明年1月大選後，總共會影響30多萬名自由行陸客。因應作為，將加強日本、韓國東北亞的旅遊推廣，加強星、馬、港、澳、菲律賓東南亞旅客的推廣，吸引海外華僑來高雄。

對於大陸公告提到因當前兩岸關係的部分，潘恆旭直言，就是講兩岸關係，所以主要還是挑蔡英文執政下的緣故。潘說蔡3年多來，很多施政都是為反對而反對，把兩岸關係搞得殘破不堪，這樣人民自己會做選擇，選擇穩定、繁榮兩岸關係的韓國瑜，台灣對大陸的關係就會再度反轉。

(中時電子報)