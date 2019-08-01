板橋路面突崩裂噴水 交通大打結 08:132019/08/01 中時電子報 即時中心 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 1日上午，新北板橋路面突湧出大量清水，上班時間交通打結。（讀者提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 1日上班時間新北板橋交通要道突湧大量清水 新北市板橋區中山路一段與漢生東路交叉口，一早地下突然冒出大量清水，導致路面崩裂。為避免地基流失造成路面塌陷，影響來往人車安全，警方迅速拉起封鎖線，台北往新北市方向的三個車道驟縮為一個車道，當地交通大打結，駕駛人怨聲載道。 (中時電子報) #車道 #交通 #北市 #封鎖線 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港「光復元朗」示威衝突釀24傷 警方共拘捕11人 10:192019/07/28 兩岸 香港有示威者燒紙皮衝警方防線 21:322019/07/28 兩岸 警方上環與示威者對峙 不斷射催淚煙 22:352019/07/28 兩岸 最新》太平透天別墅開槍案 警方圍捕中歹徒當場擊斃 23:362019/07/28 社會 大部分示威者仍停留上環 警方展開二階段驅散 警告拘捕 23:402019/07/28 兩岸 728集會至今49人被捕，港警：示威者以「致命武器」襲警 09:442019/07/29 兩岸 催淚彈驅散港抗議者 《南華早報》：警方8月中引進水炮車 12:012019/07/29 兩岸 切入車道撞飛10米 重機老翁不治 04:102019/07/30 社會新聞 國道1號2大貨車追撞 3人受傷送醫 09:092019/07/30 社會 違規施工釀死亡車禍 侯友宜震怒 12:152019/07/30 生活 社會熱門新聞 獨》我貨輪疑擦撞陸未曝光最新型登陸艦 - 社會 空姐在機艙做這事 乘客看傻眼了 - 社會 美腿正妹遭弟出賣 露「雪白側乳」上健身房 - 社會 火鍋吃到昏沈沈 人妻被抬上車脫褲啪啪啪 - 社會 琉球鄉工程弊案 洪大姐一審判12年 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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