1日上班時間新北板橋交通要道突湧大量清水

新北市板橋區中山路一段與漢生東路交叉口，一早地下突然冒出大量清水，導致路面崩裂。為避免地基流失造成路面塌陷，影響來往人車安全，警方迅速拉起封鎖線，台北往新北市方向的三個車道驟縮為一個車道，當地交通大打結，駕駛人怨聲載道。

(中時電子報)