「亞洲舞王」羅志祥認愛網紅女友周揚青後，兩人可說是越愛越高調，甚至一度傳出早已領證結婚，而他在30日迎來40歲生日，在女友精心策劃下，讓他感動到PO文感謝女友之外，更曬出世紀同框照曬恩愛，閃瞎一大票網友。

羅志祥曬出慶生派對照片，表示40歲生日只想跟家人簡單吃個飯，沒想到回家時才發現女友早偷偷策劃慶生派對，讓他驚呼：「我是真的被嚇到了，這天衣無縫的搭配計畫，真的太強了 」，也讓他感動到公開向女友告白：「不管怎樣，我真的很開心，愛你 」，接著曬出的大合照中，更大方摟著女友露出燦笑，讓網友直呼要閃瞎了。

羅志祥IG全文。(圖/羅志祥IG)

看見羅志祥首度高調示愛，也讓網友紛紛獻上祝福：「從來沒看過你家這麼亮過 」、「太幸福了啦，公開大合照了，女主終於等到了」，收到來自各界的祝福，也讓羅志祥表示：「我人生第2個20歲開始了，所有的ㄧ切都要好好的，加油」。

(中時電子報)