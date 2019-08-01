矮桌特區裏貼心準備小朋友喜歡的玩偶，牛奶和八寶粥。（馮惠宜攝）

並且準備了各種玩偶玩具，以及大型液晶電視要播放卡通影片讓小鬼頭們有吃有玩，還能享受小朋友專屬的視聽娛樂。（馮惠宜攝）

在囡仔普特區中還準備小朋友最喜歡的棒棒糖（圖為在準備排桌的父女檔）。（馮惠宜攝）

8月1日值農曆七月鬼門開第一天，民間已開始有家戶擺出普度桌，台中環保市集遵循古禮初一、十五和廿九分三次普度，今年原本簡省辦理，未料，環保市集主任蘇志雄連續三天夢到著古裝小朋友央求他「叔叔我們要吃糖果、想喝牛奶…」，只好連夜趕工擺出矮桌特區，要讓不及長大的小鬼們不必和好兄弟一起搶食。

台中環保市集已經連續三年在農曆七月普度中擺出囡仔普，矮桌上擺上牛奶、八寶粥和稀飯，現場更擺滿糖果、玩具、童裝，還有液晶螢幕播放卡通影片，這兒童特區也可能是全台少數禮敬小鬼頭們的「囡仔普」。

說來玄奇，環保市集主任蘇志雄說，三年前接近農曆七月，他突然夢到兩個小男孩告訴他「叔叔你每年都辦普度，但桌子太高，我們爬不上去，不然爬上下，也被大人拉下桌。」還央求他準備矮桌、糖果、玩具讓他們農曆七月也能感受到人間普度的慈悲心，也因此開創了囡仔普的習俗。

蘇志雄說，當時他一連三天夢到，就在七月初一進行囡仔普後，他又夢到一群小孩，有穿現代服裝，也有穿肚兜、頭綁沖天炮的孩子們，他們秀出棒棒糖、玲鼓等玩具糖果，向他道謝。

今年因為景氣不佳，蘇志雄不想舖張，農曆七月依古禮初一、十五、廿九都辦普度，只擺普度桌，不再擺囡仔普，沒想到近日一連三天都夢到著古裝的孩子們央求他「叔叔我要吃糖、我們想喝牛奶…」，還告訴他「你幫助我們，我們也會助你…」，他寧可信其有，趕忙連續廠商搜集糖果、餅乾、玩具，繼續擺出兒童特區。

蘇志雄說，農曆七月是慈悲月，道教普度是讓放假的好兄弟們有吃又有拿，感受人間溫情，今年因大環境不佳，原本攤商贊普意願不高，但愈接近七月，贊普桌數爆增，總計今年桌數160桌還比去年140桌更多；有攤商去年贊助500元，今年掏出15000元，直說，愈不景氣愈要普度。

還有一名80歲的婆婆手頭錢不多，去年自備熱食參與普度，今年和媳婦贊普10桌，媳婦說，日前婆婆差點被車撞上，就在距離不到一公尺處自小客莫名其妙翻車讓老人家閃過一劫，他們感受冥冥之中有神鬼相助，也發心贊普。

(中時 )