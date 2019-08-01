網友臉書發文、留言。(圖/翻攝自臉書「韓國瑜後援會」)

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，8月6日於台大醫院國際會議中心將舉行創黨大會，當天是柯與台灣民主運動先驅蔣渭水的生日。鴻海集團創辦人郭台銘昨日（7/31）回台，外界揣測兩人可能合作，對2020大選投下震撼彈。高雄市長韓國瑜支持者「韓粉」老神在在，除呼籲挺住勿受影響，更高喊：「來啊！我們不怕！」

網友在臉書社團「韓國瑜後援會」發文，寫道：「柯屁要組新的政黨了！坦白說，就是個借殼上市的手段罷了！大家都在猜，郭台銘的意向如何？會不會帶槍投靠？各位，請先問一問自己，今天你支持韓國瑜是基於什麼原因？是因為他是國民黨？還是因為他的熱情，他的目標與自己契合？從韓國瑜在返美的途中被背後捅刀，大家都知道國民黨註定是扶不起的阿斗！今天韓國瑜的出線，是多少“非國民黨”的支持者守著電話換來的，如果郭董的郭粉也似鋼私鐵，不要說輸贏，至少二人的差距會很小，但結果說明一切！郭董如何抉擇？是敵是友？這是天要下雨、娘要嫁人的事，誰都管不了！」

發文網友更激動道：「這場選戰，本來就是浴血戰，一個是拿國家資源在算計，另一群，是無時無刻尋找能背後捅刀的機會。韓國瑜不是土包子，他是傻子！本是可以順心度日的快意人，今日卻為了承諾與使命而燃燒生命！支持他！讓他替我們找回台灣真正原來純樸的水牛精神，是我們這群人的使命。真的就不相信人間無公道、因果沒報應！總之，我們心無旁騖，不管周遭的把戲怎變換，這一票就是直球落韓袋！而韓大包，也請你要挺住，這也是你鯉魚跳龍門的修行，很苦！很痛！但你是金龍，我們就不會讓你困淺灘！大家齊心！」

文章一出，獲廣大韓粉迴響，紛紛留言：「來啊！我們不怕！」「希望郭不要中了柯的離間計、分化國民黨！」「100個讚」、「唯一支持韓國瑜」、「一支穿雲箭，青天白日重新」、「不管是選總統或立委、縣市長，最好是富豪們都出來參選，這樣還可短暫促進經濟活絡。真金不怕火煉，屆時就可看出老韓的偉大」、「我只挺韓國瑜，其餘免談」、「韓家軍無所畏懼！」

(中時電子報)