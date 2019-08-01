昨（31）日深夜將近午夜時分，一名北韓男子跨越重裝防備的北緯38度線來到南韓領土，男子隨後已遭南韓方面逮捕，正在調查男子背景及意圖。

綜合韓聯社、路透社報導，韓國聯合參謀本部（Joint Chiefs of Staff）今日表示，昨晚11時38分，南韓軍方在南北韓非軍事區（Demilitarized Zone）臨津江段附近監測到一個熱點持續向南移動，並且跨越北緯38度線進入南韓領土，南韓軍方於11時56分確認是一名北韓男子，並將其逮捕，當局尚在了解男子跨越邊界是為了脫北或是有其他意圖，韓國聯合參謀本部補充目前北韓軍方沒有任何異常行動。

南韓周一才遣返3名搭乘漁船跨越南北韓海上邊界的北韓人士。報導指出，北韓人士跨越南北韓非軍事區來到南韓的情形相當少見，因為DMZ邊界兩側布滿了地雷、圍欄、哨所，以及其他軍事設備。

2017年一名北韓士兵穿越DMZ投奔南韓過程中，遭同僚多次開槍射擊，該叛逃士兵隨後送至南韓醫院急救。

(中時電子報)