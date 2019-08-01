雖然熱帶風暴薇帕雖逐漸遠離香港，並在海南島登陸，但相港依然普遍受強風影響。香港天文台預測，離岸海域及高地會先吹強風，今早將維持三號強風信號，同時發出黃色暴雨信號。

據香港01報導，據飛行路線圖，在此惡劣天氣下，由早上7點起，最少5班由外地抵港的航班在香港國際機場嘗試降落時，均不成功需要復飛，部份航班嘗試再次著陸仍未能成功，需轉飛到其他地方的機場。

包括國泰航空CX881，由洛杉磯返回香港的航班，在兩次重飛後，轉飛到台灣高雄國際機場；而國泰航空CX318由巴賽隆納返港的班機，也在兩次重飛後轉降高雄。至於國泰CX463，由台北返港的客機，則在香港復飛後返回台北。

香港時間早上7時40分，天文台發出的的機場特殊天氣報告顯示，機場吹東風31海里／小時，陣風達43海里／小時，有驟雨、能見度僅3500公尺。而上述航空當時使用的07L跑道，跑道目視距離更只有1200公尺。

(中時 )