《The Athletic》權威記者查拉尼亞1日特別撰文討論「甜瓜」安森尼未來，卻突然爆料假如尼克今夏簽下杜蘭特、厄文兩大球星，尼克原本考慮簽回甜瓜，期望藉由他的老將經歷增加競爭力，甚至大陸CBA也曾提出短期合約招募甜瓜。

曾在2011到17年擔任尼克一哥的安森尼，隨後待在雷霆與火箭打球都不順遂，原本尼克可望簽下杜蘭特和厄文，卻因尼克老闆多蘭擔憂杜蘭特傷勢太重而告吹，結果尼克隨即簽下一些二流球員花光薪資空間，壓根沒想到找回甜瓜。

查拉尼亞甚至爆料，上季季末曾有CBA球隊準備一份不到100萬美元，且只打數周的短約給安森尼，可惜他不為所動，儘管查拉尼亞認為，CBA球隊可以提供甜瓜不錯薪資，但他似乎完全沒有考慮前往大陸打球，甚至待到退休。

至於先前傳出美國男籃應該考慮招募安森尼的謠言，根據查拉尼亞收到線報，安森尼的幕後團隊和美國男籃確實進行過討論，最後雙方一致決定，不會招募甜瓜加入美國男籃，也讓他可能藉由今年男籃世界盃重振雄風的希望破滅。

(中時電子報)