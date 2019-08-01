據大陸外交部網站消息，當地時間2019年7月31日，國務委員兼外交部長王毅在泰國曼谷同泰國外長敦會談後共同會見記者時，應詢就第12輪陸美經貿高級別磋商表示，這2天，中美團隊重啟了經貿問題磋商，這既是落實兩國元首在大阪達成的重要共識，也是呼應國際社會的普遍期待。

王毅表示，本輪磋商坦誠、高效並具有建設性，作為一個新進程的開始，邁出了重要一步。陸方相信，只要雙方真正本著相互尊重精神，切實進行平等磋商，照顧好彼此的合理關切，就能夠最終達成一個互利雙贏的協議。這不僅符合陸美兩國利益，也符合各國的共同利益。

王毅表示，陸美經貿磋商的重啟再次證明，不管兩國之間有多麼複雜的問題甚至尖銳的矛盾，雙方還是需要，也應該坐下來進行面對面溝通，共同找到妥善解決問題的辦法。此外，陸方也要看到，陸美之間並不只有問題，雙方也有很多合作點。

王毅表示，他在8月1日和美國國務卿蓬佩奧計畫會面，這是雙方進行接觸溝通的一次重要機會。希望雙方都能本著坦誠和建設性態度，全面深入交換意見，既妥善處理分歧，也積極探討合作，共同努力建設以協調、穩定、合作為基調的陸美關係。

(中時 )