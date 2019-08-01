據《澎湃新聞》報導，1日凌晨3時43分，小紅書在其官方微博發佈聲明稱，小紅書App近期在各大應用市場下架，小紅書也已對站內內容啟動全面排查、整改，深入自查自糾，積極配合有關部門，促進互聯網環境的優化與提升。

7月30日開始，網友發現在多個安卓應用商城均無法檢索到小紅書。小紅書的運營主體為行吟信息科技（上海）有限公司，對於下架原因，小紅書方面當時未直接做出回應，而是表示公司已瞭解到該情況，正在與相關部門積極溝通解決。

小紅書官網資料顯示，小紅書是年輕人的生活方式平台和消費決策入口，由毛文超和瞿芳於2013年在上海創立。其產品形態是用戶通過短視頻、圖文等形式來記錄生活。截至2019年3月，小紅書用戶數超過2.2億，其中70％用戶是90後。

今年6月6日，小紅書創立六週年之際，創始人瞿芳、毛文超在《小紅書六年，一起見證生活方式的變遷》的員工內部信中透露，小紅書月度活躍用戶數（MAU）已經突破8500萬，社區內容進一步多元化。

小紅書至今已經獲得了多輪融資。其中，其公開宣佈的最新一輪是在2018年6月完成的3億美元D輪融資，由阿里巴巴領投，真格基金、金沙江創投、騰訊投資、紀源資本、元生資本、天圖投資、真格基金、K11鄭志剛在內的新老投資人全部參與了此輪融資。

不過，小紅書的「種草」社區模式吸引海量用戶的同時，內容社區存在問題也浮現出來。今年以來，有多家媒體報導了小紅書上存在虛假「種草筆記」的情況。小紅書上存在的大量煙草軟文也引發爭議，隨後小紅書在4月宣佈，第一時間在核查所有相關信息，並已經下架了所有提及煙草的筆記。此外，小紅書還被指存在涉黃信息、售賣違禁藥等亂象。

(中時 )