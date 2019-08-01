中央氣象局表示，今（1）日北部晴朗悶熱，台北市、新北市盆地地區亮出橙色燈號，有連續3天出現攝氏36度高溫的機率，須注意防曬。桃園市地區為黃色燈號，亦有出現36度以上高溫的機會。

橙色燈號（連續3日36度以上）區域為新北市、台北市，黃色燈號（36度以上）為桃園市。應避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害。

不過氣象局也說，隨著太平洋高壓北退，南方水氣開始北移，天氣較為不穩定，東半部及恆春半島不定時會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雖以多雲到晴為主。但午後雷雨將轉趨明顯，尤其山區及桃園以南平地午後降雨機率更為偏高，容易有短時強降雨，午後雷雨持續的時間也較長。

此外，輕度颱風薇帕正在影響海南島及廣東省的雷州半島，未來持續朝越南移動。受到颱風帶來的長浪影響，台灣中南部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海及澎湖、金門，浪高將達到2至3公尺。北部、南部及恆春半島沿海則有較強陣風，海邊活動與海上作業須注意安全。

氣象局提醒民眾，周六（3日）之前適逢年度大潮，西南部在漲潮期間潮位容易超過警戒值，沿海低窪地區應注意海水倒灌、局部淹水。

雙北高溫亮橙燈 西南沿海防大潮（中天新聞）

(中時 )