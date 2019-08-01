7月30日至31日，第12輪中美經貿高級別磋商在上海舉行，這是落實中美兩國元首G20大阪會晤共識要求的行動。《人民日報》今刊聲署名鐘聲的評論文章稱，值得肯定的是，中美經貿磋商終於得以重啟，雙方對彼此在經貿領域共同關心的重大問題有了更深入認識。這次坦誠、高效、建設性的深入交流，進一步說明只要雙方願意相向而行、管控分歧，在平等和相互尊重基礎上誠心誠意地談，就能夠為解決各自合理關切創造條件。

文章表示，上海堪稱中美關係發展的特殊見證地。中美經貿團隊在這裡見面，聆聽歷史回聲，亦可感悟重要啓示。1972年美國總統尼克森訪華「破冰之旅」意味著什麼？在他行程結束之際，雙方簽署具有劃時代意義的《上海公報》。

《上海公報》是中美關係走出「相互隔絕」的一個重要標誌，也是中美關係重要基石之一。「雙方把雙邊貿易看作是另一個可以帶來互利的領域，並一致認為平等互利的經濟關係是符合兩國人民的利益的」「同意為逐步發展兩國間的貿易提供便利」……

顯然，《上海公報》所涵蓋的內容遠遠不止於國際政治問題，在中美關係正常化進程起步之初，雙方在經貿合作問題上就已擁有共識和期待，透射出非凡的戰略眼光和卓越的政治智慧。

歷史是不能倒退的。早在47年前就走出「相互隔絕」的中美關係，完全沒有理由在經濟全球化深入發展的今天彼此疏遠。中美貿易，是中美兩國企業、兩國人民基於全球市場的供求關係而自然產生的行為。1972年中美兩國貿易額僅為500萬美元，而今這是兩國間幾分鐘即可完成的貿易額。

即便是當前在經貿摩擦已發生一年多的大背景下，中美雙邊貿易規模的增勢依然持續，說明世界第一大經濟體和第二大經濟體高度互補，兩國人民共同利益的蛋糕還需不斷做大。正如美國前駐華大使芮效儉曾言，美中兩國關係已經發展到「欲懲罰對方自身無法避免受損」的階段。

風雨之後見彩虹的定律，在中美關係發展進程中曾一再被證明。47年前，上海曾經見證中美交往的大門重新打開。今天，中美經貿關係遇到困難之際，上海見證中美經貿磋商重啟。讓歷史的寓意啟示未來，也是中美兩國人民和世界人民值得擁有的期待。季辛吉博士曾總結出美國發展對華關係的成功經驗——「實事求是地對待對方」，「任何一方都不奢望對方支持自己所有的目標」，始終盡力維護「實質性的合作關係」。

關鍵是，中美雙方要勇於並善於克服困難，以不斷注入的正能量引導兩國關係在合作與互惠的正確軌道不斷前行。毫無疑問，中美雙方在經貿問題上的任何積極互動，都是兩國人民共同歡迎的。

近期，美方宣佈對110項中國輸美工業品豁免加徵關稅，並表示願意推動美國企業為相關中國企業繼續供貨，而數百萬噸美國大豆裝船運往中國。這是正能量。在剛剛完成的第12輪中美經貿高級別磋商中，雙方討論了中方根據國內需要自美國增加農產品採購以及美方將為採購創造良好條件，計劃於9月在美國舉行下一輪經貿高級別磋商。這同樣是正能量。

無數事實證明，只有正能量才能給中美雙方帶來利益，任何挑戰式選項都不可能帶來好的結果。這就是中美雙方必須正視的一個不變的基本事實：中美合則兩利、鬥則俱傷，合作比摩擦好，對話比對抗好。中美經貿摩擦一年多來付出的代價，也說明瞭這一基本事實。

「作為最大的發展中國家和最大的發達國家，中美經濟互補性遠大於競爭性。」這是戰略家的高瞻遠矚，是洞徹各種紛擾、撥雲見日所需要的遠見。人們有理由相信，只要雙方切實共同努力，就可以推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係向前發展。

(中時 )