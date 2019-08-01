在731截止時間的前幾分鐘，太空人與響尾蛇達成了重磅交易，「Z魔神」葛倫基(Zack Greinke)將披上太空人球衣，太空人則送出4位農場新秀，其中有3名是農場排名前5的頂級新秀。而太空人先發輪值再加上葛倫基，將組成令任何球隊聞風色變的超強悍陣容。

35歲的葛倫基是響尾蛇王牌投手，本季拿下10勝4敗、自責分率僅2.90，曾在2009年奪得賽揚獎，即使年齡增長仍能維持高檔表現。本季太空人被認為是能奪下世界大賽冠軍的熱門球隊之一，有了葛倫基加入後，再加上原本先發輪值韋藍德(Justin Verlander)自責分率2.73、寇爾(Gerrit Cole)自責分率2.94、麥利(Wade Miley)自責分率3.06，組成傲視全大聯盟的陣容，想爭冠的心不言而喻。

而太空人為了得到葛倫基，送出了4名農場新秀，包含比爾(Seth Beer)、布考斯卡斯(JB Bukauskas)、馬丁(Corbin Martin)以及羅哈斯(Josh Rojas)，其中前3名還是太空人農場排名前5的頂級新秀，都在2A以上。

太空人總管魯諾(Jeff Luhnow)透露其實在交易截止前48小時都沒有聯繫響尾蛇，最終在截止前2分鐘兩隊達成協議，葛倫基在2015年與響尾蛇簽下6年2.07億美金合約，響尾蛇將要補貼2400萬美金，太空人則要負擔5300萬美金。

「這讓人聯想到2017年的交易(韋藍德831大限簽約，之後助太空人拿下世界大賽冠軍)，今年的期限更嚴格了，不過重要的是我們完成協議了。」魯諾在受訪時表示。

(中時電子報)