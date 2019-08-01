美國對伊朗外交部長查瑞夫實施制裁，此舉恐將導致已然趨緊的兩國關係進一步升高。但查瑞夫不予理會，強調美方此舉對他沒有影響。

美國財政部外國資產管制辦公室（Office of Foreign Assets Control）於7月31日在官網宣布，因查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）代表伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）而作為，對他實施制裁，將凍結查瑞夫在美資產，並且禁止美國公民與他有生意往來。

美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）在聲明中指出：「賈瓦德．查瑞夫執行伊朗最高領袖肆無忌憚的理念，是這個政權在全球的主要發言人。」

查瑞夫對上述制裁不予理會，發推文說此舉顯示華府將他看做是個「威脅」。推文內容說：「這對我或我家人沒有影響，因為我在海外既無財產也無利益。謝謝你們把我當做你們政策主張如此一大威脅。」

伊朗外交部發言人墨沙維（Abbas Mousavi）推文表示：「蠢到最高點，美國領袖自相矛盾之處在於，他們明明不承認查瑞夫博士對伊朗政策具有影響力，卻又莫大無知地對他進行制裁。美國人對查瑞夫博士的思維方式和談判技巧強烈恐懼。」

美國總統川普政府表示，包括赴聯合國開會在內，將依每一次的情況決定是否發給查瑞夫簽證，針對他可能於9月赴紐約參加聯合國大會一事則不置可否。查瑞夫本月稍早曾赴紐約聯合國總部。

美國高階官員重申，川普對於跟伊朗談判一事態度開放，但也表示，華府不認為查瑞夫是決策關鍵人物。半島電視台（Al Jazeera）報導，懲罰他國外交首長的作法極不尋常。川普一個月前曾簽署行政命令，對哈米尼實施制裁。

川普於2018年5月宣布退出伊朗核子協議並且重新制裁德黑蘭，導致美、伊緊張情勢升高。波斯灣自今年5月以來發生數起攻擊油輪案、伊朗擊落美國無人偵察機，以及川普上個月原已下令空襲伊朗但在最後一刻喊停，在在都令外界更加擔心兩國直接衝突。

伊朗核協議的正式名稱為「聯合全面行動方案」（JCPOA），英國、中國、法國、俄羅斯、美國及德國2015年與伊朗協議，要求德黑蘭當局抑制核計畫，換取解除大部分的經濟制裁。

(中央社)