台北市長柯文哲陣營幕僚昨證實，柯將成立「台灣民眾黨」，並將於8月6日舉辦創黨大會。該消息引發網友熱議，更有網友翻出「柯黑」民進黨台北市議員王世堅，今年1月曾鐵口直斷柯一定會組黨，也引來許多網友大讚。

柯文哲備戰2020，已確定請幕僚向內政部登記成立「台灣民眾黨」，且將在8月6日舉辦創黨大會。內政部民政司長林清淇晚間證實，有收到「台灣民眾黨」開籌備大會的公文，但目前還要需經過審查，請申請人資料準備好後再報內政部。

王世堅今年一月在中天電視《大政治大爆卦》曾稱柯「騙子終極目標就是組詐騙集團」。他當時表示，柯文哲無心市政，過年後有2件事最優先，一是組黨，二是參選2020年總統。王世堅轟柯就是一路騙、一直騙，到最後要一起騙，找人一起騙，「獨騙騙，不如眾騙騙」。騙子的終極目標，就是組成詐騙集團，柯組黨就像騙子組詐騙集團，對柯文哲來說，勢在必行。

對此，網友狂讚王世堅「一個被政治耽誤的預言家」、「先知先知」、「柯文哲要組黨，你的預言成真，再來就是選總統，會上嗎」、「你成為先知啦」、「現在不是龍介仙了，是世間仙了」、「王世堅說中了，快來朝聖一下」、「政壇上最清醒的人」。

拋震撼彈！ 柯P組「台灣民眾黨」 8/6創黨大會

(中時電子報)