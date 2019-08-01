觀察者網引述微信公眾號「國家廣電智庫」7月31日消息，大陸國家廣播電視總局電視劇司發佈了《關於做好慶祝新中國成立70週年電視劇展播工作的通知》。根據通知，總局於8月份開始重點電視劇「百日展播」活動，向中共建政70週年獻禮。

活動遴選86部劇目，供全大陸各級電視台尤其是各省級衛視自8月起選購播出。《通知》要求在展播期間不得播出娛樂性較強的古裝劇、偶像劇，確保播出劇目與宣傳期整體氛圍相協調。

以下為通知全文：

總局電視劇司日前下發通知，部署慶祝新中國成立70週年電視劇展播工作。展播活動遴選86部劇目，供全國各級電視台尤其是各省級衛視自8月起選購播出。推薦劇目主題突出、題材豐富，聚焦中華民族站起來、富起來到強起來偉大奮鬥歷程的不同階段，真情謳歌祖國、謳歌人民、謳歌英雄、謳歌時代，著重反映新時代中國人民追求美好生活的生動實踐，唱響團結奮進的新時代主旋律。在為期百日的展播活動期間，各台將統一標注「慶祝中華人民共和國成立七十週年國家廣播電視總局優秀劇目展播」字樣。

通知要求全國各級電視台堅持講政治、顧大局，切實增強媒體陣地意識，提早做好重點劇目的洽談選購、編排定檔，認真履行播前審查、重播重審職責，嚴把選劇關、內容關、播出關，展播期間不得播出娛樂性較強的古裝劇、偶像劇，確保播出劇目與宣傳期整體氛圍相協調。

為確保展播活動取得預期效果，總局採取多項措施統籌協調、高位指揮。總局黨組成員親自參加重點劇目審看，電視劇司調整常規審看安排，開闢展播重點劇目審查「綠色通道」，對於擬在宣傳期展播的重點作品，提前調審、優先審批、全面評估，幫助作品提升藝術質量，確保優秀作品盡早與觀眾見面。

慶祝新中國成立70週年推薦播出

參考劇目名單

1、《可愛的中國》

2、《偉大的轉折》

3、《重慶談判》

4、《人民的選擇》

5、《人民總理周恩來》

6、《外交風雲》

7、《覺醒年代》

8、《太行之脊》

9、《絕境鑄劍》

10、《激情的歲月》

11、《希望的田野》

12、《奮進的旋律》

13、《廖俊波》

14、《谷文昌》

15、《中國天眼》

16、《在遠方》

17、《奔騰年代》

18、《父親的草原母親的河》

19、《庫爾班大叔和他的子孫們》

20、《飛天英雄》

21、《向天》

22、《陸戰之王》

23、《藍軍出擊》

24、《大時代》

25、《最好的時代》

26、《特赦1959》

27、《決勝法庭》

28、《激蕩》

29、《空降利刃》

30、《遇見幸福》

31、《藍盔特戰隊》

32、《飛行少年》

33、《尋找北極星》

34、《歡喜盈門》

35、《好雨知時節》

36、《我們在夢開始的地方》

37、《都是一家人》

38、《時代交響曲》

39、《溫州三家人》

40、《國家孩子》

41、《你好，檢察官》

42、《燃燒》

43、《警官王快樂》

44、《第三警區》

45、《你永遠在我身邊》

46、《我在北京等你》

47、《新一年又一年》

48、《幸福院》

49、《了不起的兒科醫生》

50、《青春拋物線》

51、《榮耀之路》

52、《奪金》

53、《海洋之城》

54、《正青春》

55、《甜蜜》

56、《山月不知心底事》

57、《熱愛》

58、《非常營救》

59、《我愛你，祖國》

60、《小鎮警事》

61、《下一站是幸福》

62、《如果歲月可回頭》

63、《守候明天》

64、《越過山丘》

65、《花開時節》

66、《在桃花盛開的地方》

67、《奮鬥吧！青春》

68、《新世界》

69、《老酒館》

70、《光榮時代》

71、《紅鯊突擊》

72、《我們的青春之歌》

73、《隴原英雄傳》

74、《立秋》

75、《大運河》

76、《瞄准》

77、《隱秘而偉大》

78、《高大霞的火紅年代》

79、《諜戰深海之驚蟄》

80、《信仰》

81、《河山》

82、《長河落日》

83、《鑄匠》

84、《歸鴻》

85、《天下娘親》

86、《大英雄》

(中時 )