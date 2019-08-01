俄羅斯莫斯科日前發生一起割喉箱屍命案，一名24歲網紅女醫師卡拉蓮諾娃（Ekaterina Karaglanova），因為罵前男友「不行」，引來殺身之禍。卡拉蓮諾娃被發現時，遺體全裸被塞進行李箱中，警方案發後逮捕一名涉嫌男子，男嫌坦承，因為被前女友羞辱「性能力與賺錢能力」，才會憤而殺人

據英國廣播公司報導，卡拉蓮諾娃剛從醫學院畢業，原本在莫斯科醫院擔任住院醫師，自己也經營美妝、旅遊部落格，在IG擁有超過9萬名粉絲追蹤，不料7月26日發現遇害後，被塞進一只行李箱中。

莫斯科警方案發不久，逮捕涉嫌重大的33歲資訊技術專員加雷耶夫（Maxim Gareyev），加雷耶夫坦承殺害卡拉蓮諾娃是他殺的，他供稱，因為被羞辱「性能力與賺錢能力」，一時氣憤就被朝她的胸口與頸部至少刺了5刀。

俄羅斯REN TV引述辦案人員的話指出，加雷耶夫與卡拉蓮諾娃最近才分手，案發當天，加雷耶夫在公寓看見卡拉蓮諾娃正打包行李，準備與另一名男子前往荷蘭過她的25歲生日，當場醋勁大發，憤而將人殺害。

(中時電子報)