【氣象】七號颱風明接近廣西 前往注意航班

下周恐有雙颱!中央氣象局表示，目前南海至菲律賓海面，屬於熱帶性低壓帶，目前在關島附近海面及菲律賓東方海面均有熱帶擾動，若大氣環境適合，下周恐增強為熱低壓，有可能成颱，成為今年第8個及第9個颱風。氣象局正密切觀察中。氣象專家也說，是否成颱，周六日是觀察關鍵。

天氣風險公司氣象主播賴忠瑋昨在臉書上指出，目前在關島附近海面上有一個熱帶擾動，菲律賓東方海面也有一個低壓雲系正在發展，「每個增強成為颱風的可能性都很高，而且數值模式預報也顯示下周有可能是颱風大量生成的一周」。

對此，中央氣象局預報員陳建安表示，從衛星雲圖來看，關島附近及菲律賓東方海面的熱帶擾動正在發展，目前預測模式雖還不確定，但周末有機會發展，若持續增強，下周有可能增強為熱低壓，甚至成颱，但會是二個，還是經過消長僅剩一個，都還待觀察。

依照國際命名，若關島附近海面熱帶擾動發展成颱，將是今年第8號颱風范斯高（Francisco，美國提供，男子名），菲律賓東方海面熱擾動成颱則是第9號颱風利奇馬（Lekima，越南提供，樹名）。至於是否會影響台灣，還待觀察。

天氣風險公司總經理彭啟明說，菲律賓東方的低壓，或是另外一個在接近換日線附近的低壓環流，都還在發展當中，何時變成颱風，須待周六日觀察。他強調，下周天氣變化，要看颱風動向，變化不小。

(中時電子報)