立委蔣萬安（右一）和國民黨台北市議員李柏毅（右二）。（張立勳攝）

私菸風暴後，2020總統大選最新民調出爐，在藍綠對決下，總統蔡英文和高雄市長韓國瑜呈現旗鼓相當態勢。但如果鴻海前董事長郭台銘決定參選，韓國瑜的選情將會受到相當程度的影響。對此，國民黨台北市議員李柏毅表示，現在不管發生什麼事情，國民黨和民進黨呈現平盤局勢。如果國民黨沒有辦法再前進的話，那最後結果就是輸了。而且韓國瑜現在做重要不是找尋副手問題，先把郭董問題討論出來，趕快團結國民黨比較重要。

據《ETtoday新聞雲》的最新民調顯示，在藍綠對決下，民調結果顯示總統蔡英文以39%的支持度小贏高雄市長韓國瑜的38.9%，兩人呈現旗鼓相當的態勢。但若郭台銘未來脫黨自行參選，與蔡英文、韓國瑜競逐總統大位，3人支持度則依序為蔡英文35％、韓國瑜32.7％、郭台銘22.4％，顯示郭台銘參選，選情受影響的人將會是韓國瑜。

對於這個民調結果，李柏毅在網路政論節目《雲端最前線》表示，現在不管發生什麼事情，國民黨和民進黨呈現平盤局勢。如果國民黨沒有辦法再繼續前進的話，那最後結果就是輸了。現在國民黨黨內都在擔心，因為有很多人都在等韓國瑜出問題時，他們便有補上來的機會。如果國民黨內真的有人這樣想，那他只能說，國民黨未來只會越來越糟。

李柏毅更表示，這背後凸顯一個問題，就是黨中央和韓國瑜的隔閡依舊在。但是韓國瑜已經出線了，國民黨就應該要力挺到底，因為國民黨已經沒後路了。他希望黨內大老要理解基層的痛苦，不要讓基層上政論節目辯護都很痛苦。而且韓國瑜現在最重要的不是尋找副手問題，應要先把郭董問題討論出來，趕快團結國民黨比較重要。

(中時電子報)