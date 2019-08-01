針對大陸限縮陸客赴台自由行，美國國務院官員在當地時間7月31日呼籲兩岸進行建設性對話。該發言人表示，美方鼓勵北京與台北進行建設性對話，尋求台海兩岸人民可以接受的和平方式解決分歧。

相關報導指出，美國務院一名發言人以背景說明方式指出，兩岸和平與穩定符合美國的長遠利益，台海兩岸了解這些利益的重要性，並為建立和平與穩定的基礎而努力，至為重要。

根據大陸文化和旅遊部網站，海峽兩岸旅遊交流協會公告表示，鑑於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起，暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點。

(旺報 )