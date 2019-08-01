陸限縮來台自由行 美呼籲兩岸進行建設性對話 09:122019/08/01 旺報 呂佳蓉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對大陸限縮陸客赴台自由行，美國國務院官員在當地時間7月31日呼籲兩岸進行建設性對話。該發言人表示，美方鼓勵北京與台北進行建設性對話，尋求台海兩岸人民可以接受的和平方式解決分歧。 相關報導指出，美國務院一名發言人以背景說明方式指出，兩岸和平與穩定符合美國的長遠利益，台海兩岸了解這些利益的重要性，並為建立和平與穩定的基礎而努力，至為重要。 根據大陸文化和旅遊部網站，海峽兩岸旅遊交流協會公告表示，鑑於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起，暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點。 (旺報 ) #兩岸關係 #大陸 #美國 #台灣 #自由行 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸禁自由行 南投觀光業衝擊嚴重 17:162019/07/31 生活 兩岸掀波瀾陸禁自由行 業者嘆庶民經濟怎麼拚 19:002019/07/31 財經 大陸暫停47城市赴台自由行 金門縣長親上火線 20:252019/07/31 生活 比陸客團銳減還慘！ 自由行喊卡重創台灣旅宿業 22:212019/07/31 生活 BBC中文網頭條報導大陸暫停對台觀光自由行 22:432019/07/31 兩岸 民宿影響最大 衝擊周邊產業鏈 04:092019/08/01 焦點新聞 陸客商機破滅 旅遊業哀號 04:092019/08/01 焦點新聞 陸喊停來台自由行 下半年300億陸客商機 飛了 04:102019/08/01 財經要聞 陸限縮自由行 觀光業哀鴻遍野 04:102019/08/01 生活新聞 陸限縮自由行 他分析2020戰局 11字轟蔡 07:592019/08/01 政治 兩岸熱門新聞 高雄籍「友泰壹號」與陸船擦撞 對方疑為軍艦 - 兩岸 - 中時 自由行喊卡 陸媒《環時》總編：兩害相權取其輕 - 兩岸 - 旺報 大陸暫停赴台自由行 港媒：有3訊號要注意 - 兩岸 - 旺報 陸廣電局：8月起不播娛樂性強古裝偶像劇 - 兩岸 - 中時 陸暫停自由行 學者：避免變相幫蔡助選 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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