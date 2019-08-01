無黨籍台北市長柯文哲將在8月6號舉行台灣民眾黨成立大會，外傳鴻海集團創辦人郭台銘可能將和柯合作參選2020大選。有網友就在批踢踢論壇撰文分析，「柯創黨，郭董回國，但柯不太可能選。若郭選，而韓國瑜的鋼鐵韓粉。郭柯無法拿到，但會瓜分小英票源，因此，小英無法連任機率是很高的」。

柯文哲創黨大會，將於台大醫院國際會議中心舉行。而當天是柯與「台灣民主運動先驅」蔣渭水的生日。郭台銘昨（7月31）回台。時機點相當巧合。也讓外界猜測兩人合作的可能性。

網友nicholas0406在網路論壇批踢踢政黑板發文稱，「昨天柯文哲跳出來說要組黨，加上郭董剛好回國，這時間點太巧合了，而且郭董出國期間。不斷有郭粉幫忙連署，可看出郭董參選2020的機會大增」。該網友並分析「柯不太可能會選、畢竟要弄黨務，還要顧市政再拚選舉，有難度」。更指「很多人都說郭董的票源重疊性跟蔡英文是最高的，他們是說從民調看出來的」。

該網友認為，就之前國民黨內初選，綠營都是灌票給郭，並研判，「那韓國瑜的鋼鐵韓粉是非常鐵的。這部份郭、蔡都拿不到」。

該網友並分析，所以「蔡英文票源被郭台銘分散下，落選無法連任的機率是很高的，只要郭台銘一宣布參選，幾乎就可以篤定蔡英文將成為首位無法連任的總統」。

其他網友也紛紛留言，「是確定，不是恐」、「隨便換一個正常人選蔡英文早就輸掉馬里亞納海溝了」、「郭蔡互比，郭大勝蔡」、「果凍出來選只是再次被打臉而已，看我韓都老神在在」、「就是要看我韓電死白菜」。

PTT論壇網友留言。(圖/取自PTT論壇)

PTT論壇網友留言。(圖/取自PTT論壇)

(中時電子報)