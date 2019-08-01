交通部長林佳龍昨日宣布，今年第四季將投入36億元，推出「國旅秋冬遊獎勵方案」，方案納入團體、自由行旅客，與觀光旅遊業也會有入園優惠。去年暖冬遊經費9500萬、擴大暖冬13億元、春遊8億元，比較下來本次可說是砸下重本。對此，有業者痛批，政府不願處理非法業者猖獗問題，卻亂花納稅人的錢灑錢補助，也只是把錢從左口袋移到右口袋罷了。

大陸今日起將暫停47個省市的自由行個人簽證發放，業界預計下半年將減少60萬到80萬名陸客，觀光外匯恐直接蒸發180億到240億元。另靜宜大學觀光學系副教授黃正聰估計，新暖冬應仍會以每人補助1000元為方向，不過可能另外補助交通費用，或可使用兩晚。然而對於交通部再度撒錢補助，業界看法兩極。

旅館公會全聯會副理事長陳盈瑞表示贊成。旅行公會全聯會召集人李奇嶽則表示，大選將至旅行團也會減少，政府應針對東南亞各國提供免簽證，讓其補充客源，以韓國薩德事件為例，當時大陸對韓國發出「限韓令」，韓國立刻對東南亞國家給出免簽證優惠，有效降低衝擊，而不是第一時間就大撒幣，亂花納稅人的錢，直言「難道政府的觀光政策就是把觀光局搞成補助局嗎？」

李奇嶽指出，我國非法旅宿亂象猖獗，每年搶食合法業者300億元的市場，政府卻不願正視解決，痛批「這些不花政府預算的事不做，只會大撒幣」。大日月潭觀光產業協會理事長陳明賢表示，政府應盡力保障合法業者生存，大環境不好是事實，可視為天災，但違法旅宿夜的取締不力，就是人禍，公務人員應作為而不作為，讓合法業者淪為被遺棄的孤兒。

陳明賢指出，新南向客人補不上陸客缺口，政府更應大刀闊斧整頓違法旅宿業，減少違法業者供給量對合法業者也是一種保障，且入境旅客來不及補，減少違法業者總是政府能做的事，希望政府不要再裝聾作啞，否則合法產業界只剩一口氣了，也許以後大家都做違法生意比較痛快。

(中時 )