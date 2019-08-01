距離新球季開打還有兩個多月時間，火箭總管莫瑞卻已經等不及搶先預告，下個球季將會刻意安排「大鬍子」哈登、「忍者龜」韋斯布魯克兩大主力球星大量輪休，目的無非想讓兩人到了明年4月季後賽期間，仍能健康保持巔峰狀態。

「讓哈登和韋斯布魯克大量輪休，將是我們下個球季戰略的一部分，」莫瑞接受《ESPN》主持人派崔克訪問表示，「我們不會把這種方式說成『負荷管理』，但這是我們一個整體性計畫，那就是讓這兩人可在明年4月維持巔峰狀態。」

莫瑞會想這麼做，無非是看到里歐納德上季被暴龍刻意輪休，最後僅打60場例行賽，讓他能在今年季後賽大發神威，意外帶領暴龍搶下隊史首冠，問題是這樣刻意輪休的作法，對於購票進場看球的球迷情何以堪，但火箭根本不管了。

畢竟哈登即將年滿30歲，待在火箭7個賽季都至少出賽72場，其中2015-16年球季更是打滿82場，這也是外界認為每當到了季後賽，哈登狀態就會下滑主因之一，韋斯布魯克過去4季也都至少打了73場，確實在例行賽負擔太重。

(中時電子報)