海巡署金馬澎分署於7月31日20時40分接獲民眾118報案，我國籍散裝貨輪「友泰一號」於料羅南南東方19.5浬處疑似與陸方軍艦發生擦撞，船隻受損、無人員受傷。經海巡署派往處理，友泰一號在深夜抵達料羅灣港，詳細原因由金門海巡隊調查。

海巡署是在昨天晚上21時45分成立應變中心，並通報國安會等相關單位；而第一時間即由金門海巡隊派遣線上「10053艇」前往協處，並增派「10039艇」支援。

昨晚21時50分,「10053艇」與「友」輪取得聯繁並確認該輪無航安顧慮、人員均安，但陸艦欲將其帶返廈門，「友」輪船長表達將返回金門，後續循海事糾紛處理機制解決，並持續往金門料羅港航行。

海巡署表示，經擴大搜尋，於23時20分海巡「10053艇」與疑似肇事陸艦取得通聯，陸艦表示船身受損，需進港維修，以維航安，且不同意停船接受蒐證後，即未再回應；另因夜間昏暗，無法識別船舷編號。

直到深夜23時50分，「友」輪抵達料羅港錨泊區，後續將由金門海巡隊進行相關蒐證及調查，並函送航政主管機關處理。

(中時 )