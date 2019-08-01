劉忠田

就在美中恢復貿易談判之際，美國聯邦檢察官宣佈，大陸億萬鋁業大亨劉忠田因和中國忠旺控股有限公司走私大批鋁材進入美國，涉嫌逃漏18億美元（約561億台幣）的關稅，而被美國大陪審團起訴。

據路透與《南華早報》（South China Morning Post）1日報導，現年55歲的劉忠田是中國忠旺控股創辦人兼董事長，洛杉磯大陪審團以欺詐和國際洗錢等24項罪名將他起訴。美國司法部說，這些罪名如果都成立，各項罪名的最高刑期加起來可判465年。

據《華爾街日報》（Wall Street Journal）報導，檢察官說，他們認為，這是美國司法部有史以來最大的逃漏關稅案之一。

事實上，起訴書早在5月提交，但直到這星期才公佈。起訴書中指控劉忠田和同夥透過複雜的運作方式，從2008年至今，在墨西哥、越南、馬來西亞等好幾個國家運輸鋁材，以掩蓋原產地等方式向美國走私，接著向劉的空殼公司提供資金，從中國忠旺買鋁，然後賣給美國買家，以避開美國的關稅，而鋼鐵和鋁是美國政府課徵關稅的主要目標之一。

一名知情美國官員透露，警方已準備了劉的逮捕令，但據信劉目前在大陸。由於美中之間沒有引渡條約，因此負責洛杉磯國土安全調查的助理特工史考特（Jeremy Scott）說，可能要透過國務院，才能將劉帶到美國受審。

據《富比士》（Forbes）雜誌報導，劉忠田和家人的身價達32億美元（近1,000億台幣）。

(中時電子報)