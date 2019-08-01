PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，8月6日將於台大醫院國際會議中心舉行創黨大會，當日是否宣布參選總統，成外界焦點。網友指出，柯此時出馬，正臨時代力量清黨邊緣，鴻海集團創辦人郭台銘也可能沒放棄總統夢；柯參選對總統蔡英文與民進黨威脅性極大，又能策動郭出來與韓「二虎競食」，還能順勢併吞時代力量勢力，3大算計一石三鳥。

網友在PT論壇發文《不知道藍綠在緊張什麼？》不解各家民調都顯示，「三角督」局勢下柯文哲雖有鐵粉，支持度卻仍不敵藍綠候選人，柯動向為何牽動眾人神經？有人回應，表示「時機點」是關鍵，更恐對政壇引爆3大威脅。

回文網友表示：「因為現在時力在清黨邊緣，而柯創黨的同時又有耳語說挺郭出來選總統。柯文哲一個人就在台北市打敗藍綠，如果柯出來分蔡的票，那韓就可能上，所以蔡粉擔心柯組黨後出來選總統。時力內部幾個年輕的搞公車上書，要上面公開挺蔡，路線問題浮上檯面，這時候柯組黨，弄不好就是把時力的反蔡票吸走，所以時力粉擔心。韓粉怕柯真的把郭弄出來選造成藍營分裂，最後韓神話破滅蔡英文連任。」

該網友更直言：「只能說柯這張牌打得好，可以假途滅虢吃下半個時力，想搞蔡就出來選總統；看韓不爽就把郭推出來搞二虎競食，一個move牽制三個黨。」

文章一出，迴響熱烈，其他網友紛紛回應：「還一個move，就說你柯糞最令人噁心」、「柯不愧是高智商」、「見高拜，逢低踩，見縫插針，噁心至極」、「我一定投柯糞對立面，管你推誰！恁爸補刀」、「真的超越藍綠，政治鬥爭的部分」。

拋震撼彈！ 柯P組「台灣民眾黨」 8/6創黨大會

(中時電子報)