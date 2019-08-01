基隆市立委席次僅1席，由民進黨現任立委蔡適應拚連任，國民黨則派議員宋瑋莉出馬，但目前呈現「5腳督」狀態，分別還有民進黨前議員陳志成、國會政黨聯盟議員楊石城、無黨籍議員張耿輝。其中綠營分為蔡、陳，不過楊、張2人都曾是國民黨員，搶食較偏藍的票倉，藍綠的盤均呈現分裂，埋下隱憂。

民進黨由於將基隆列為艱困選區，直接徵召蔡適應，引發陳志成反彈，揚言選到底，但事實上，陳主要是不滿去年議員選戰，民進黨徵召連淑慧選安樂區議員，陳認為分食到他的票，致使陳、連都落敗，陳僅獲2742票。如今民進黨與蔡適應，都正持續與陳溝通，希望團結將傷害降至最低，確保綠營守住基隆。

至於國民黨，已定於一尊提名宋瑋莉，宋曾任1屆議長、5屆議員，夫家更在基隆有「市議會長青樹」的稱號，由於勤跑基層，實力雄厚，紮根也紮得深，所以在6月黨內立委初選民調時，和第2名都有明顯落差，脫穎而出。

不過，楊石城、張耿輝的實力也不容小覷，2人分別是2014、2018年全市最高票當選議員，楊曾是國民黨、親民黨員，張和蔡適應一樣都是「軍系議員」，多少會吸收到泛藍票，使得藍營基層面對明年立委選戰，有所擔憂。

(中時 )