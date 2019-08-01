台北市長柯文哲1日召開記者會談組黨事宜，強調目前以進軍國會為目標。（圖/季志翔攝）

台北市長柯文哲將成立「台灣民眾黨」，且已經定在8月6日舉辦創黨大會。柯文哲今早親自對外說明組黨理念，他強調，「以台灣為名、民眾為本」，希望台灣就是我們，我們就是民眾，藍綠以外台灣是不是有其他選擇機會，這是個理念的結合，希望民意、專業、價值成為決定政策的目標，希望以清廉、勤政、愛民為原則，促進台灣整體利益與人民最大福祉。

柯文哲今日無公開行程，安排今早10點接受媒體聯訪，由於昨晚突然被披露要組黨的消息，因此改成較為正式的記者會形式；柯還在會前先走進會議室，向幕僚交代了一聲「我要講台」，慎重態度引發關注。

柯表示，事實上2014年他首次參選時，就提出「改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始」的口號，不管是選舉還是執政，都是改變政治文化的社會運動，從2014年當選到2018競選連任，再到現在，他一直都是秉持「對的事情做、不對的不要做、認真做」，自己都很認真在做每一件事。

柯文哲說，今年參加媽祖遶境時到新港文教基金會，他2014年還沒決定要選市長時去演講，寫了「找回良心」4個字，時隔5年又回到這個基金會時，看到牆壁那4個字，又補4個字「莫忘初衷」。

柯文哲強調，政治不難，找回良心而已，執政不難，莫忘初衷而已，政治要落實在生活每一天，決定政策時就是民意、專業、價值，他不認為九二共識、台獨或統一就是中心思想，讓人民過更好生活才是他的中心思想。

柯文哲指出，2000年後文官制度破壞，過去國民黨一黨專政，但台灣經濟還是可以維持發展，是有李國鼎等技術官僚可以發揮能力與效果，但近日台灣政壇上，例如深奧電廠可以經過一晚上，台灣的電突然夠了，幾百億的東西一晚上轉彎，或如北宜直鐵、汐止民生線、高鐵延伸宜蘭等，為什麼會亂成一團？今年他去日本橫濱火力發電廠參訪，沒聽到噪音、沒聞到味道、也沒看到濃煙，「不是煤炭乾不乾淨，是人乾不乾淨的問題」，我們要思考為什麼台灣政治，專業、科學不能被有效執行？這牽涉到價值。

柯文哲最後強調，他的價值就是民主、自由、法治、人權、多元、開放、永續經營、關懷弱勢，這些的實現就是台灣價值。他認為，過去4年半執政經驗，代表青聯、勤政、愛民是可以做得到，因此關於台灣民眾黨建黨問題，「以台灣為名、民眾為本」，希望台灣就是我們，我們就是民眾，藍綠以外台灣是不是有其他選擇機會，這是個理念的結合，希望民意、專業、價值成為決定政策的目標，希望以清廉、勤政、愛民為原則，促進台灣整體利益與人民最大福祉。

會後柯文哲接受現場媒體採訪。針對蔣渭水後代對台灣民眾黨有疑慮，柯文哲回應，柯說，歷史是由後人去共同記憶。等做了再說。

而外傳「若組黨就不選，進軍國會是目標？」柯說，「這是長期在思考的問題，作為正值誠信為核心價值。當選幾個月就開始跑總統選舉，這是不對的」，台灣社會就是這樣，不對的。到底台灣需要甚麼，這是團隊這陣子在思考的，「進軍國會，是我們一個目標」。

針對韓國瑜參選，柯文哲也批評，市長當選後，幾個月就跑去選總統，這是不對的。這是社會不幸現象。柯也批民進黨，是沒有價值的政黨。

是否有和郭台銘見面？柯說，還沒和郭台銘見面，兩大黨要說服台灣人民。我個人沒有預設立場。大家能說服我們，怎樣做人民才是最大利益，民眾才有最大福祉。

柯文哲說，郭台銘是企業霸主，他的行政能力不會有問題，可是他做為大企業家的龐大資產不在台灣，不管在美國、日本、大陸都一樣，身為要選總統的人，要如何把台灣人民最大福祉最畫畫，是要向外界說明的。

媒體問，兩岸政策組黨後是否會有變動？黨綱的兩岸政策為何？柯說，兩岸問題沒有當作兒戲，都是照稿念，從來不敢失言。兩岸政策就像以前講的，就那樣。

至於大家最關心柯選不選總統，柯是否有時間點？柯文哲則表示，9/17號若沒有登記就是沒有。9月上旬是最後決定時間，過了就沒有。

(中時 )