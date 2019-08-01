去年市議員選舉意外落馬的賴惠員轉戰民進黨立委黨內初選勝出，但同志間種下心結。(莊曜聰攝)

前台南市副市長顏純左在黨內初選落敗，現在地方上傳出他可能脫黨參選。(莊曜聰攝)

台南市立委第一選區地理位置涵蓋北邊及沿海區域，包括新營、柳營、鹽水、白河、東山、後壁、學甲、將軍、北門、下營、六甲，以及首次併入的官田共12個行政區，基本選民型態普遍認為是綠大於藍，2008年單一選區制實施後，連續3屆立委席次都由民進黨拿下。

因基本情勢有利綠營，民進黨在黨內初選中除了現任立委葉宜津外還有多人角逐，包括前台南市副市長顏純左、前市議員賴惠員、李退之等人，競爭相當激烈，「預賽」打得像「決賽」，同黨同志間「歹面相看」，也種下彼此心結，最後由賴惠員勝出。

賴惠員雖在去年底的市議員選戰中箭落馬，但她轉戰黨內立委初選勝出，5月下旬由民進黨中央正式提名，然而對手卻提出當選無效之訴，對於她的出線不能認同，也讓綠營支持群眾出現分裂態勢，能否在大選前團結歸隊，有待觀察，也因此成了藍營的突破口。

而在去年市議員選戰拿下該選區第一高票的國民黨籍市議員蔡育輝選擇投入立委選戰，雖有同黨同志表態競爭，但未完成初選的相關程序，日前國民黨中常會也通過徵召他參選，將「跳級」挑戰立委，希望能替藍營扳回一城。

地方人士認為，藍綠選將都到位，若用基本盤分析，以市議員第一選區去年得票數來計算，蔡育輝、張世賢雖分居一、二位，但加總票數與綠營參選4人加總相比差了約1萬票，若出現藍綠對決態勢，國民黨很難討到便宜。

但近來綠營內部分裂嚴重，小綠紛紛出走組黨，包括喜樂島聯盟、前總統陳水扁的一邊一國黨、前台南縣長蘇煥智也打算組黨，象徵第三勢力的柯文哲也要組台灣民眾黨，據傳前台南市副市長顏純左因不滿中央處理初選態度，與支持者討論脫黨參選的可能性，無論加入任何一陣營，勢必會對綠營選情造成衝擊。

(中時 )