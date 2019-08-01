深田恭子和身價百億的地產大亨男友杉本宏之交往半年多，5月兩人一起蜜遊金澤，深田恭子左手無名指還戴著戒指，被推測好事近了，未料現卻爆出感情危機，豪門婚姻似乎破局了。

據日媒報導，深田恭子6月下旬和男友大吵一架，至今仍未和好，本來想在主演的日劇《魯邦的女兒》11日上檔後，宣布結婚喜訊，現在恐怕需要暫緩，而兩人吵架原因是深田恭子太常出門聚會喝酒，引來男友懷疑她是不是出軌了，知情人士透露，深田恭子常和主播出身的田中美奈實相約喝酒，不少年輕企業家或帥哥演員都會參加。

而深田恭子去的酒吧，也是藝人和知名人士常造訪的社交名店，因客人常喝到爛醉，還被稱為「無廉恥吧」，知情人士爆料「深田恭子也滿常出醜的」。其實，兩人交往前，杉本宏之就被提醒過，深田恭子個性自由奔放，且過往情史精彩，但他還是一頭栽進這段感情，因此他們要和好還是分手，外界預測主導權在杉本宏之身上。

(中時電子報)