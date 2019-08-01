大陸政府宣布停發赴台灣自由行通行證，據《紐約時報》報導，此舉似乎是為在明年1月總統大選前影響台灣政局，避免陸客接觸台灣民主選舉及支持香港「反送中」抗爭的氛圍。

《紐約時報》報導引述駐台北政治觀察家方恩格的說法指出，此舉是北京對台灣政府不遵循大陸偏好框架表達不滿的連串政策工具之一，無論誰當總統都一樣。

報導提及，大陸限制赴台自由行之際，中美緊張關係日益升溫。陸政府上周發表國防白皮書，指控「外部勢力」干涉並支持台獨，間接影射美國；總統蔡英文7月出訪友邦過境美國前，美方批准售台M1A2T戰車等逾22億美元軍備。

大陸公告未提及確切原因，國台辦也尚未表態。據報導，部分在台人士猜測北京用意是影響台灣大選，替代表國民黨角逐總統大位的高雄市長韓國瑜助選。

《華爾街日報》報導，大陸暫停赴台自由行用意是在經濟與政治層面加強對台施壓。旅遊業人士表示，由於陸客占赴台觀光人次約1/4，陸方限制措施恐影響台灣旅遊業並衝擊整體經濟。

(旺報 )