鬼門剛開，台北市就發生嚴重自撞死亡車禍。今天凌晨0時許，內湖區堤頂大道二段與基湖路口，一輛紅牌重機撞上中央分隔島，撞擊力道之大，車身當場斷成多截，蔡姓騎士噴飛數十公尺失去生命跡象，送醫後仍舊不治。

警方表示，死者是47歲的蔡姓騎士，平時幫內湖一間公司老闆開車，送老闆下班返家後，再將公司車開回停車場，換騎自己的重型機車，昨天晚上，返回公司後蔡又騎車外出遊玩，直到凌晨12點多，行經堤頂大道2段南往北方向，在基湖路路口意外撞擊中央分隔島肇事。

事故現場並未有酒味，蔡男撞擊安全島後，摔落數10公尺外，重機也支離破碎，警方調閱前一路口的監視器，發現蔡男疑似車速很快，至於肇事原因檢警將後續調查。

出事車輛是一台紅色的GSX1300R「隼」(Hayabusa)，該車是重車大廠Suzuki（鈴木）的經典名駒，在1999年推出第一代車型，當時便以突破300公里的最大極速而拿下「地表最速重機」的稱號，在2008年推出第二代車型後，沒有再改款。

地表最速重機堤頂大道自撞 車身斷多截騎士慘死

(中時電子報)